Στη Βουλή ο αποκλεισμός της Αιτωλοακαρνανίας από την πρόσκληση «Εξωστρέφεια ΜμΕ»

Αναφορά στη Βουλή για τον αποκλεισμό επιχειρήσεων της Αιτωλοακαρνανίας από την πρόσκληση «Εξωστρέφεια ΜμΕ», μετά από επιστολή διαμαρτυρίας του Εμποροβιομηχανικού Συλλόγου Μεσολογγίου.

Η ανακοίνωση του Εμποροβιομηχανικού Συλλόγου:

Η Διοίκηση του Εμποροβιομηχανικού Συλλόγου Μεσολογγίου εκφράζει τις θερμές ευχαριστίες της προς τις ανεξάρτητες βουλευτές κυρίες Μάλαμα Κυριακή, Πούλου Γιώτα, Τζάκρη Θεοδώρα και Χρηστίδου Ραλλία για την ευγενή τους πρωτοβουλία να καταθέσουν αναφορά στη Βουλή των Ελλήνων σχετικά με την επιστολή διαμαρτυρίας του Συλλόγου για τον αποκλεισμό εταιρειών μεταποίησης της Αιτωλοακαρνανίας από την πρόσκληση «Εξωστρέφεια ΜμΕ».

Η ενέργεια των βουλευτών, οι οποίες πολιτεύονται με το κόμμα Κίνημα Δημοκρατίας, ενισχύει τις συνεχείς προσπάθειες του Συλλόγου μας για την προάσπιση των συμφερόντων των τοπικών επιχειρήσεων και την ισότιμη συμμετοχή τους σε προγράμματα που αφορούν την ανάπτυξη, την εξωστρέφεια και τη στήριξη της επιχειρηματικότητας στην περιοχή μας.

ΓΙΑ ΤΟ Δ.Σ.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΑΣΙΟΠΟΥΛΟΣ

Η ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ, ΜΑΡΙΑ ΠΛΑΣΤΗΡΑ

Ακολουθεί η επιστολή για τον κ. Υπουργό Ανάπτυξης:

ΘΕΜΑ: «Επιστολή διαμαρτυρίας για τον αποκλεισμό εταιρειών μεταποίησης της Αιτωλοακαρνανίας από την πρόσκληση «Εξωστρέφεια ΜμΕ»

Οι ανεξάρτητοι βουλευτές κκ Θεοδώρα Τζάκρη, Κυριακή Μάλαμα, Γιώτα Πούλου και Ραλλία Χρηστίδου, καταθέτουν ως αναφορά προς τον Υπουργό Ανάπτυξης την από 1η/9/2025 Επιστολή της Διοίκησης του Εμποροβιομηχανικού Συλλόγου Μεσολογγίου με την οποία εκφράζεται η έντονη διαμαρτυρία σχετικά με την πρόσκληση της δράσης «Εξωστρέφεια Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων» (ΑΔΑ: 9ΠΘΧΗ-ΟΩΑ), καθώς από την αναλυτική καταγραφή των επιλέξιμων ΚΑΔ στο Παράρτημα ΙΙ, διαπιστώνεται ότι δεν συμπεριλαμβάνονται οι ΚΑΔ που αφορούν βιοτεχνικές επιχειρήσεις επεξεργασίας και τυποποίησης ελιάς Καλαμών και παραγωγής τυροκομικών προϊόντων.

Σύμφωνα με το Εμποροβιομηχανικό Σύλλογο Μεσολογγίου η απόφαση αυτή δημιουργεί έναν αδικαιολόγητο αποκλεισμό γιατί αφορά σε επιχειρήσεις με έντονη εξωστρέφεια, που συνεισφέρουν ουσιαστικά στην περιφερειακή ανάπτυξη, την προβολή των ελληνικών προϊόντων διεθνώς και την ενίσχυση του εμπορικού ισοζυγίου της χώρας.

Προς τούτο ζητά: την άμεση τροποποίηση της πρόσκλησης, ώστε να ενταχθούν οι σχετικοί ΚΑΔ που καλύπτουν τις βιοτεχνικές επιχειρήσεις παραγωγής και εξαγωγής ελιών Καλαμών και τυροκομικών προϊόντων, είτε εναλλακτικά, τη δρομολόγηση ειδικού προγράμματος που θα ανταποκρίνεται στις ιδιαίτερες ανάγκες των εν λόγω κλάδων, ενισχύοντας την ανταγωνιστικότητα και την εξωστρέφεια των επιχειρήσεων της περιοχής.

Επισυνάπτεται η από την 1η/9/2025 επιστολή του Εμποροβιομηχανικού Συλλόγου Μεσολογγίου.

Παρακαλούμε για την απάντηση, τις σχετικές ενέργειες, την ενημέρωση της Βουλής και του Εμποροβιομηχανικού Συλλόγου Μεσολογγίου.

Οι καταθέτοντες Βουλευτές

Θεοδώρα Τζάκρη

Κυριακή Μάλαμα

Γιώτα Πούλου

Ραλλία Χρηστίδου