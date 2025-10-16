Στη Βουλή φέρνει ξανά τα προβλήματα στην Εθνική Οδό Αγρινίου – Καρπενησίου ο Μίλτος Ζαμπάρας

Τα σοβαρά και χρόνια προβλήματα που αντιμετωπίζει η εθνική οδός Αγρινίου – Καρπενησίου αναδεικνύει εκ νέου, o Μίλτος Ζαμπάρας, με αναφορά προς τους Υπουργούς Εσωτερικών και Υποδομών & Μεταφορών.

Η νέα κοινοβουλευτική παρέμβαση του Βουλευτή Αιτωλοακαρνανίας και αναπληρωτή Κοινοβουλευτικού εκπροσώπου του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ έρχεται σε συνέχεια επιστολής των Προέδρων της Δ.Κ. Ψηλοβράχου, της Δ.Κ. Αγαλιανού και της Δ.Κ. Σιδηρών, οι οποίοι υπογραμμίζουν την επικινδυνότητα της εν λόγω εθνικής οδού, που αποτελεί τμήμα της Ευρωπαϊκής Οδού Ε952. Ωστόσο, ο συγκεκριμένος οδικός άξονας όχι μόνο δεν πληροί τα ευρωπαϊκά πρότυπα, αλλά ούτε καν τις ελάχιστες εθνικές προδιαγραφές ασφαλείας.

Κάτοικοι και φορείς της περιοχής, εδώ και χρόνια, κρούουν τον κώδωνα του κινδύνου για την επικινδυνότητα του δρόμου, με δεκάδες ατυχήματα να καταγράφονται λόγω κακής ή ανύπαρκτης συντήρησης. Ιδιαίτερα στο 56ο χιλιόμετρο, οι κατολισθήσεις έχουν δημιουργήσει τεράστια προβλήματα, καθιστώντας την καθημερινή διέλευση οχημάτων άκρως επικίνδυνη.

Παρά το γεγονός ότι το 2024 χρηματοδοτήθηκε έργο για την αντιμετώπιση των κατολισθήσεων, το αποτέλεσμα αποδείχθηκε απογοητευτικό: το έργο – κόστους 2 εκατ. ευρώ – ήταν κακοσχεδιασμένο, πρόχειρα εκτελεσμένο και τελικά δεν έλυσε κανένα από τα ουσιαστικά προβλήματα. Έτσι, παραμένει αναπάντητο το ερώτημα πώς σπαταλήθηκαν τόσο μεγάλα ποσά για ένα έργο υπερκοστολογημένο, που όχι μόνο δεν βελτίωσε την οδική ασφάλεια, αλλά άφησε τους οδηγούς εκτεθειμένους στους ίδιους κινδύνους.

Ο Μίλτος Ζαμπάρας, συνεχίζοντας τις παρεμβάσεις του στη Βουλή για την Εθνική Οδό Αγρινίου – Καρπενησίου, ζητά από τα αρμόδια Υπουργεία να ενημερώσουν την Ολομέλεια σχετικά με τις άμεσες και ουσιαστικές ενέργειες που προτίθενται να αναλάβουν, ώστε να λυθεί επιτέλους ένα πρόβλημα που απειλεί καθημερινά την ασφάλεια των πολιτών.