Στη Βουλή από τον Μίλτο Ζαμπάρα το θέμα της αποσύνδεσης των Νοσοκομείων Μεσολογγίου και Αγρινίου

Με πρόσφατη νομοθετική πρωτοβουλία της Κυβέρνησης αποσυνδέθηκε η διοικητική σχέση μεταξύ των Νοσοκομείων Έδεσσας και Γιαννιτσών (δύο πόλεων με απόσταση 37 χιλιόμετρα- όση η απόσταση Μεσολόγγι – Αγρίνιο) στη Βόρεια Ελλάδα. Την ίδια στιγμή, παραμένει η διασύνδεση μεταξύ των Νοσοκομείων Μεσολογγίου και Αγρινίου, παρότι οι αποστάσεις, η γεωγραφική έκταση και τα κοινωνικά δεδομένα είναι πολύ περισσότερο απαιτητικά.

Την ανάγκη άμεσης αποκατάστασης της υγειονομικής ισότητας και της θεσμικής συνέπειας στην οργάνωση του Εθνικού Συστήματος Υγείας αναδεικνύει ο Βουλευτής Αιτωλοακαρνανίας του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, Μίλτος Ζαμπάρας, με επίκαιρη ερώτηση προς τον Υπουργό Υγείας σχετικά με τη συνεχιζόμενη διασύνδεση των Νοσοκομείων Αγρινίου και Μεσολογγίου, τη στιγμή που η κυβέρνηση επέλεξε πρόσφατα να αποσυνδέσει τα Νοσοκομεία Έδεσσας και Γιαννιτσών — δύο μονάδες σε απόσταση μόλις 37 χιλιομέτρων.

Στο μεγαλύτερο γεωγραφικά νομό της χώρας, με δεκάδες κοινότητες διάσπαρτες σε μεγάλη ακτίνα, με έντονες δημογραφικές και κοινωνικές ιδιαιτερότητες, τα δύο νοσοκομεία συνεχίζουν να λειτουργούν υπό καθεστώς κοινής διοίκησης και υπηρεσιών. Το αποτέλεσμα είναι γνωστό: ελλιπής επιχειρησιακή αυτονομία, αδυναμία στελέχωσης κρίσιμων τμημάτων, συστηματική υποβάθμιση της καθημερινής λειτουργίας και μια συνεχιζόμενη αίσθηση εγκατάλειψης σε μια περιοχή που ήδη σηκώνει δυσανάλογα βάρη.

Την ίδια στιγμή, η κυβέρνηση αποφάσισε να αποσυνδέσει τις νοσηλευτικές μονάδες της Πέλλας, οι οποίες εξυπηρετούν σαφώς μικρότερο γεωγραφικό εύρος.

Ο Μίλτος Ζαμπάρας καλεί τον Υπουργό Υγείας να απαντήσει ξεκάθαρα: γιατί στον νομό Αιτωλοακαρνανίας — το μεγαλύτερο της Ελλάδας— παραμένει ένα παρωχημένο μοντέλο διοικητικής συνένωσης που έχει αποτύχει να ανταποκριθεί στις ανάγκες των πολιτών;

Γιατί δεν διασφαλίζεται η πλήρης διοικητική και λειτουργική αυτοτέλεια των δύο νοσοκομείων; Και πότε θα υλοποιηθεί ένα πραγματικό σχέδιο ενίσχυσης με μόνιμο προσωπικό, ανεξάρτητες υπηρεσίες και υποδομές που αρμόζουν σε μια περιοχή με τόσο μεγάλη πληθυσμιακή διασπορά;

Η δημόσια υγεία δεν μπορεί να λειτουργεί με δύο μέτρα και δύο σταθμά. Η Αιτωλοακαρνανία δεν μπορεί να είναι η «εξαίρεση». Η κυβέρνηση οφείλει να σταματήσει να αντιμετωπίζει τον νομό ως δευτερεύουσα προτεραιότητα και να προχωρήσει άμεσα σε μια συνολική αναβάθμιση των νοσηλευτικών δομών, με σεβασμό στις ανάγκες των πολιτών και με κριτήριο την πραγματική ενίσχυση του δημόσιου συστήματος υγείας, όχι την περαιτέρω αποδυνάμωσή του.

Ο Μίλτος Ζαμπάρας επαναλαμβάνει για μία ακόμη φορά ότι η υγεία είναι δημόσιο αγαθό, θεμελιώδες δικαίωμα και υποχρέωση της πολιτείας. Η Αιτωλοακαρνανία αξίζει ισότιμη μεταχείριση και ουσιαστικές λύσεις, όχι μισές αποφάσεις και παρωχημένα σχήματα που κρατούν ολόκληρη την περιοχή εγκλωβισμένη σε μόνιμη υποστελέχωση και λειτουργική υστέρηση.