Στη Βουλή από τη Σταρακά ο αποκλεισμός επιχειρήσεων της Αιτωλοακαρνανίας από χρηματοδοτική δράση

Η βουλευτής Αιτωλοακαρνανίας του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής, Χριστίνα Σταρακά κατέθεσε στη Βουλή αναφορά προς τον Υπουργό Οικονομικών, μεταφέροντας την επιστολή του Εμποροβιομηχανικού Συλλόγου Μεσολογγίου, με την οποία εκφράζεται έντονη διαμαρτυρία για τον αποκλεισμό βιοτεχνικών επιχειρήσεων επεξεργασίας και τυποποίησης ελιάς Καλαμών, καθώς και παραγωγής τυροκομικών προϊόντων, από την πρόσκληση της δράσης «Εξωστρέφεια

Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων».

Όπως τονίζεται, αν και η Αιτωλοακαρνανία είναι η πρώτη παραγωγός περιοχή της χώρας σε ελιά Καλαμών, οι τοπικές επιχειρήσεις που εξάγουν προϊόντα υψηλής ποιότητας μένουν αδικαιολόγητα εκτός της συγκεκριμένης δράσης, παρά την ισχυρή συμβολή τους στην περιφερειακή ανάπτυξη, την προβολή των ελληνικών προϊόντων στο εξωτερικό και την ενίσχυση του εμπορικού ισοζυγίου.

Η Χριστίνα Σταρακά ζητά από τον Υπουργό Οικονομικών:

είτε την άμεση τροποποίηση της πρόσκλησης, ώστε να συμπεριληφθούν οι

σχετικοί ΚΑΔ,

σχετικοί ΚΑΔ, είτε την προώθηση ειδικού προγράμματος για τις επιχειρήσεις μεταποίησης

ελιάς Καλαμών και παραγωγής τυροκομικών προϊόντων.

«Η στήριξη των τοπικών μας βιοτεχνιών που επεξεργάζονται και εξάγουν ελιά Καλαμών και τυροκομικά προϊόντα αποτελεί όχι μόνο ζήτημα δικαιοσύνης, αλλά και στρατηγική επιλογή για την ανάπτυξη της τοπικής και εθνικής οικονομίας.

Έχουμε δώσει αγώνες τα τελευταία χρόνια για την κατοχύρωση και την προστασία της ελιάς Καλαμών, που αποτελεί παγκόσμιο brand με επίκεντρο την Αιτωλοακαρνανία. ενώ ταυτόχρονα προωθούμε την ανάπτυξη και αναγνώριση των τοπικών τυροκομικών προϊόντων, τα οποία χαρακτηρίζονται από υψηλή ποιότητα και εξαγωγικό προσανατολισμό. Δεν είναι δυνατόν, λοιπόν, ο νομός με την κορυφαία παραγωγή ελιάς Καλαμών σε όλη την Ελλάδα και τις σημαντικές τυροκομικές μονάδες να μένει εκτός προγραμμάτων εξωστρέφειας.

Πρόκειται για κατάφορη αδικία εις βάρος των παραγωγών και των επιχειρήσεών μας. Ζητώ από το Υπουργείο Οικονομικών να ανταποκριθεί άμεσα και να διορθώσει αυτή την αδικία, ώστε να δοθεί η δυνατότητα στις επιχειρήσεις του νομού να ενισχύσουν ακόμη περισσότερο την διεθνή τους παρουσία.» δήλωσε η βουλευτής Αιτωλοακαρνανίας μετά την κατάθεση της αναφοράς της στη Βουλή.