Στη Βουλή από τη Σταρακά η άμεση ανάγκη οικονομικής ενίσχυσης των ελαιοπαραγωγών της Αιτωλοακαρνανίας που επλήγησαν από γλοιοσπόριο

Η βουλευτής Αιτωλοακαρνανίας του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής, Χριστίνα Σταρακά, κατέθεσε Ερώτηση προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, ζητώντας άμεση οικονομική στήριξη και έκτακτα μέτρα για τους ελαιοπαραγωγούς της Αιτωλοακαρνανίας που υπέστησαν τεράστιες ζημιές λόγω της εκτεταμένης προσβολής από γλοιοσπόριο.

Τις τελευταίες εβδομάδες, σε ολόκληρο τον νομό έχουν παρατηρηθεί μαζική καρπόπτωση και αλλοίωση του καρπού, οδηγώντας ουσιαστικά σε μηδενισμό της παραγωγής. Το πλήγμα είναι ιδιαίτερα σοβαρό σε έναν από τους μεγαλύτερους ελαιοπαραγωγικούς νομούς της χώρας και στην πρώτη παραγωγό περιοχή ελιάς Καλαμών, όπου χιλιάδες οικογένειες εξαρτώνται από την καλλιέργεια της ελιάς.

Η βουλευτής τόνισε ότι η φετινή ζημιά έχει δημιουργήσει κλίμα απόγνωσης στους παραγωγούς, καθώς για τη συγκεκριμένη ασθένεια δεν αποζημιώνονται από τον ΕΛΓΑ, μένοντας χωρίς κανέναν μηχανισμό οικονομικής στήριξης. Η ανάγκη κυβερνητικής παρέμβασης είναι άμεση, τόσο για την κάλυψη της χαμένης παραγωγής όσο και για την εξασφάλιση της συνέχειας της καλλιέργειας.

Με την Ερώτηση της, η Χριστίνα Σταρακά καλεί το Υπουργείο να προχωρήσει:

Σε ειδικό πρόγραμμα οικονομικής ενίσχυσης για την απώλεια εισοδήματος που δεν καλύπτεται από τον ΕΛΓΑ.

Σε άμεσα μέτρα ανακούφισης των πληγέντων παραγωγών, ώστε να μπορέσουν να ανταποκριθούν στις υποχρεώσεις τους και να συνεχίσουν την καλλιέργεια.

«Οι ελαιοπαραγωγοί της Αιτωλοακαρνανίας βρίσκονται σε κρίσιμη κατάσταση. Η Πολιτεία οφείλει να παρέμβει τώρα, πριν οδηγηθούν σε οικονομική κατάρρευση εκατοντάδες οικογένειες που στηρίζουν την τοπική οικονομία και την κοινωνική συνοχή του τόπου μας», δήλωσε η κα Σταρακά.