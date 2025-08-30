Εξάπλωση στην Αιτωλοακαρνανία του ακανθώδους αλευρώδη - Παρέμβαση στη Βουλή από την Χρ. Σταρακά

Την ανάγκη άμεσης παρέμβασης της Πολιτείας για την αντιμετώπιση του ακανθώδους ή μαύρου αλευρώδη,ο οποίος προκαλεί σοβαρές ζημιές στις καλλιέργειες εσπεριδοειδών, θέτει με κοινοβουλευτική του ερώτηση προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, κ. Κ. Τσιάρα, η Βουλευτής Αιτωλοακαρνανίας του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής, Χριστίνα Σταρακά.

Ο συγκεκριμένος επιβλαβής οργανισμός έχει πλέον εγκατασταθεί σε πολλές περιοχές της χώρας.

Στην Αιτωλοακαρνανία, οι παραγωγοί πορτοκαλιών και άλλων εσπεριδοειδών βρίσκονται αντιμέτωποι με μεγάλες απώλειες, καθώς οι προσβολές οδηγούν σε εξασθένιση των δέντρων, μείωση της παραγωγής και υποβάθμιση της εμπορικής αξίας των καρπών.

Παρά τις προσπάθειες σε συνεργασία με το Μπενάκειο Φυτοπαθολογικό Ινστιτούτο για βιολογική αντιμετώπιση, η κατάσταση παραμένει κρίσιμη.

Η Χριστίνα Σταρακά τονίζει ότι οι παραγωγοί δεν μπορούν να αντιμετωπίσουν μόνοι τους το πρόβλημα και ζητά από το Υπουργείο:

Να παρουσιάσει τα τρέχοντα στοιχεία για τις οριοθετημένες ζώνες και τα μέτρα επιτήρησης.

Να ενισχύσει τη βιολογική και ολοκληρωμένη καταπολέμηση του εντόμου, ιδίως στις εσπεριδοπαραγωγικές περιοχές της Δυτικής Ελλάδας.

Να δεσμευθεί για αποζημιώσεις στους πληγέντες παραγωγούς, με σαφή κριτήρια, χρονοδιάγραμμα και μηχανισμό στήριξης.

Να λάβει μέτρα ώστε να διασφαλιστεί η απρόσκοπτη εμπορία των προϊόντων χωρίς αδικαιολόγητες απορρίψεις ή υποτίμηση της τιμής τους.

Να οργανώσει προγράμματα ενημέρωσης και εκπαίδευσης για την αναγνώριση και διαχείριση του εντόμου.

«Οι παραγωγοί της Αιτωλοακαρνανίας βρίσκονται σε οικονομική ασφυξία, μέσα σε ένα δυσμενές περιβάλλον για τον πρωτογενή τομέα, που δοκιμάζεται ήδη από τα σκάνδαλα στον ΟΠΕΚΕΠΕ, τις μειωμένες και καθυστερημένες αποζημιώσεις, τα προβλήματα με τις δηλώσεις ΟΣΔΕ, τις ζωονόσους και πολλά άλλα. Η Πολιτεία οφείλει να σταθεί στο πλευρό τους με άμεσα και ουσιαστικά μέτρα», επισημαίνει η Χριστίνα Σταρακά μετά την κατάθεση της ερώτησης στη Βουλή.