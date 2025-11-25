Στη Βόνιτσα Κατσαφάδος και Μαυρομμάτης – «Στόχος η άμεση στήριξη των πληγέντων»

Σύσκεψη εργασίας πραγματοποίησε στη Βόνιτσα ο Υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης Κώστας Κατσαφάδος και ο Αντιπεριφερειάρχης Αιτωλοακαρνανίας, Θανάσης Μαυρομμάτης για την εκτίμηση των ζημιών από τις πρόσφατες κακοκαιρίες και τον συντονισμό της άμεσης στήριξης των πληγέντων.

Ο Υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας και, αρμόδιος για την Κρατική Αρωγή, Κώστας Κατσαφάδος, συνοδευόμενος από τον Γενικό Γραμματέα Αποκατάστασης Φυσικών Καταστροφών και Κρατικής Αρωγής, Πέτρο Καμπούρη, πραγματοποίησε επίσκεψη στη Βόνιτσα, η οποία επλήγη από το κύμα κακοκαιρίας.

Κατά τη διάρκεια της επίσκεψης πραγματοποιήθηκαν αυτοψίες σε σημεία που υπέστησαν σημαντικές ζημιές, ενώ ο Υφυπουργός είχε εκτενή σύσκεψη με τον Δήμαρχο Βόνιτσας Θανάση Κασόλα, εκπροσώπους της Δημοτικής Αρχής, της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, καθώς και τοπικούς φορείς.

Σε σχετική ανάρτηση ο κ. Μαυρομμάτης αναφέρει:

«Συμμετείχα σήμερα στη σύσκεψη εργασίας στη Βόνιτσα με τον Υφυπουργό Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, κ. Κώστα Κατσαδάφο, και τον Γενικό Γραμματέα Αποκατάστασης Φυσικών Καταστροφών και Κρατικής Αρωγής, κ. Πέτρο Καμπούρη, παρουσία στελεχών της Πολιτικής Προστασίας και των Τεχνικών Υπηρεσιών της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, στο δημαρχείο Βονιτσας .

Στόχος μας: εκτίμηση των ζημιών από τις πρόσφατες κακοκαιρίες και συντονισμός για την άμεση στήριξη των πληγέντων.

Από την πρώτη στιγμή, οι υπηρεσίες της Περιφέρειας κινητοποιήθηκαν άμεσα, προσφέροντας ουσιαστική βοήθεια. Η καταγραφή των ζημιών προχωρά ήδη με ταχύτατους ρυθμούς ώστε οι αποζημιώσεις να δοθούν το συντομότερο.

O κ. Κατσαφάδος είχε πλήρη ενημέρωση για τα γεγονότα και την υπάρχουσα κατάσταση και μας όρισε τις κατευθυντήριες γραμμές για το πώς θα πρέπει να κινηθούμε από κοινού, ώστε να γίνουν όλες οι διαδικασίες με τον καλύτερο και τον ταχύτερο δυνατό τρόπο.

Ιδιαίτερα θετική ήταν και η δέσμευσή του, ότι, παρά τη δύσκολη οικονομική συγκυρία, θα καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια για να βρεθούν επιπλέον κονδύλια για την αποκατάσταση των δημοσίων υποδομών που έπαθαν ζημιές.

Συνεχίζουμε με στόχο τη γρήγορη ανακούφιση και την αποτελεσματική αποκατάσταση για όλους τους πληγέντες».