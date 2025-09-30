«Στη Βηθλεέμ Απέναντι»: Το ντοκιμαντέρ της Αγρινιώτισσας Καλλιρρόης Κωστίκογλου ταξιδεύει σε διεθνή φεστιβάλ

Σε διεθνή φεστιβάλ ταξιδεύει το πρώτο μικρού μήκους ντοκιμαντέρ της Αγρινιώτισσας Καλλιρρόης Κωστίκογλου, «Στη Βηθλεέμ Απέναντι», με επίκεντρο την ιστορία δύο εργαζομένων στο Κοιμητήριο Αγρινίου.

Η ανακοίνωση:

Το ντοκυμαντέρ Στη Βηθλεέμ Απέναντι συμμετέχει στο επίσημο πρόγραμμα του Dots International Documentary Film Festival.

Σε συνέχεια της πορείας του στις αίθουσες των κινηματογραφικών φεστιβάλ στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, το μικρού μήκους ντοκιμαντέρ συνεχίζει να ταξιδεύει κάνοντας μια διπλή στάση στην Αθήνα τον Οκτώβρη.

Η ταινία Στη Βηθλεέμ Απέναντι, συμμετέχει στο επίσημο πρόγραμμα των Dots International Documentary Film Festival και θα προβληθεί την Παρασκευή 3/10 στις 21:30 μ.μ. και στο 3o International Experimental Film Festival, την Παρασκευή 17/10 στις 19:00 μ.μ.

Στη Βηθλεέμ Απέναντι, η σκηνοθέτης Καλλιρρόη Κωστίκογλου, ακολουθεί με την κάμερα δύο εργαζόμενες στο Κοιμητήριο Αγρινίου. Το χώμα, το τελευταίο οχυρό μεταξύ ζωής και θανάτου, περνάει εξ ολοκλήρου από τα χέρια της Γιώτας και της Λαμπρινής. Μια άλλη πόλη μας οδηγεί στην επανοικειοποίηση ενός ηθελημένα αθέατου θεάματος.

Το πρώτο μικρού μήκους ντοκιμαντέρ της Κωστίκογλου Στη Βηθλεέμ Απέναντι (2024),είναι υποψήφιο στο Toronto International Women Film Festival (2025) και επιλέχθηκε να συμμετέχει στο επίσημο πρόγραμμα των Setting Sun International Film Festival, 12ο Φεστιβάλ Κινηματογράφου Χανίων, Los Angeles Film and Documentary Awards 2024, 9ο Edessa Short Film Festival, TiDF26 Agora Doc Market Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Θεσσαλονίκης.

Δείτε το τρέιλερ: