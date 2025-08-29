Στη Βενετία ο Γιώργος Λάνθιμος με καρφίτσα στα χρώματα της Παλαιστίνης

Φορώντας καρφίτσα στα χρώματα της Παλαιστίνης, ο πασίγνωστος Έλληνας σκηνοθέτης, Γιώργος Λάνθιμος βρέθηκε στη Βενετία στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου.

Στη Βενετία έφτασαν ο Έλληνας σκηνοθέτης Γιώργος Λάνθιμος και η ηθοποιός Έμα Στόουν για το Φεστιβάλ 2025 και έδωσαν το παρών στη συνέντευξη Τύπου για την ταινία “Bugonia” – η οποία θα προβληθεί στο Διαγωνιστικό Τμήμα και θα διεκδικήσει τον Χρυσό Λέοντα.

Οι συνεργάτες και φίλοι – Λάνθιμος και Στόουν – φωτογραφήθηκαν από τους δημοσιογράφους, ενώ μαζί τους πόζαραν και οι ηθοποιοί Έινταν Ντέλμπις και Τζέσε Πλέμονς. Μάλιστα, ο Γιώργος Λάνθιμος φορούσε μια καρφίτσα με τα χρώματα της Παλαιστίνης στη συνέντευξη Τύπου για το “Bugonia“.

Την τελευταία φορά που ο Λάνθιμος και η Στόουν συνεργάστηκαν σε ταινία που συμμετείχε στο διαγωνιστικό τμήμα της Βενετίας, ήταν για το “Poor Things”, το οποίο κέρδισε τον Χρυσό Λέοντα, καθώς και τέσσερα Όσκαρ και δύο Χρυσές Σφαίρες.

«Λατρεύω να δουλεύω με τον Γιώργο. Λατρεύω το υλικό που τον ελκύει, τους κόσμους που θέλει να εξερευνήσει και τους χαρακτήρες που είχε την καλοσύνη να μου επιτρέψει να δοκιμάσω», είπε η Στόουν για τη συνεργασία της με τον Λάνθιμο.

Emma Stone, director Yorgos Lanthimos, and actors Aidan Delbis and Jesse Plemons arrive for "Bugonia" press conference in Venice. pic.twitter.com/fj5X9DZhGH

— AP Entertainment (@APEntertainment) August 28, 2025

«Με την εξαίρεση του Γουίλ, όλοι έχουμε δουλέψει με τον Γιώργο πολλές φορές. Έτσι, καταλήγει να μοιάζει με ένα πραγματικά παρηγορητικό και ασφαλές περιβάλλον, όπου μπορείς να εξερευνήσεις και να νιώσεις όσο πιο ελεύθερος γίνεται. Ξέρω ότι όλοι λένε πως ‘είναι σαν οικογένεια’, αλλά πραγματικά έτσι νιώθεις όταν έχεις φτιάξει τόσα πράγματα μαζί και έχεις βρεθεί, με έναν τρόπο, στα ίδια χαρακώματα» πρόσθεσε η Στόουν.

Η Στόουν περιέγραψε την ταινία Bugonia ως ιδιαίτερα «αντιπροσωπευτική αυτής της χρονικής στιγμής στον κόσμο μας» και ως ένα «πραγματικά συναρπαστικό και συγκινητικό, αστείο, ανατρεπτικό και γεμάτο ζωή» πρότζεκτ.

«Δεν είναι και τόσο φανταστικό το δυστοπικό στοιχείο αυτής της ταινίας», σχολίασε ο Λάνθιμος για την πλοκή. «Σε μεγάλο βαθμό αντικατοπτρίζει την πραγματικότητα. Οπότε δεν θα την έλεγα απαραίτητα δυστοπική ταινία, αφού για μένα ο όρος αναφέρεται σε μια εικόνα του μέλλοντος και στο τι συνέβη στον πολιτισμό».

Ο Λάνθιμος συνέχισε, λέγοντας ότι το Bugonia δείχνει περισσότερο «αυτό που συμβαίνει τώρα» στην κοινωνία.

«Η ανθρωπότητα βρίσκεται πολύ κοντά σε μια κρίσιμη καμπή και οι άνθρωποι πρέπει να διαλέξουν τον σωστό δρόμο. Διαφορετικά, δεν ξέρω πόσος χρόνος μας απομένει με όλα όσα συμβαίνουν στον κόσμο — με την τεχνολογία, την τεχνητή νοημοσύνη, τους πολέμους, την κλιματική αλλαγή και την άρνηση αυτών των πραγμάτων», πρόσθεσε ο Λάνθιμος.

Bugonia – Τι ξέρουμε για την ταινία του Λάνθιμου

Το “Bugonia” είναι ριμέικ της νοτιοκορεατικής cult ταινίας “Save the Green Planet” και αποτελεί τη νέα συνεργασία του Λάνθιμου με τη βραβευμένη με Όσκαρ, Έμα Στόουν.

Δύο νεαροί άνδρες, εμμονικοί με τις θεωρίες συνωμοσίας, απαγάγουν την ισχυρή διευθύντρια μιας πολυεθνικής φαρμακευτικής εταιρείας, πεισμένοι ότι είναι εξωγήινη με σκοπό την καταστροφή του πλανήτη. Η ταινία εξετάζει την ένταση μεταξύ της πραγματικότητας και της παράνοιας, ενώ αναδεικνύει τις ψυχολογικές συνέπειες του καπιταλισμού και της κοινωνικής αποξένωσης.

Συμμετέχουν επίσης οι: Τζέσι Πλίμονς, Αλίσια Σίλβερστοουν και Σταύρος Χαλκιάς. Το σενάριο υπογράφει ο Γουίλ Τρέισι, γνωστός από το Succession. Η ταινία αναμένεται με μεγάλο ενδιαφέρον στο φεστιβάλ και ήδη θεωρείται φαβορί για βραβεία.

Υπενθυμίζεται πως για τη συγκεκριμένη ταινία ο σκηνοθέτης είχε αιτηθεί να πραγματοποιήσει γυρίσματα στην Ακρόπολη, αίτημα το οποίο απέρριψε ομόφωνα το Κεντρικό Αρχαιολογικό Συμβούλιο (ΚΑΣ).

Η Βενετία, ως το πρώτο μεγάλο φεστιβάλ του φθινοπώρου, συνεχίζει να αποτελεί τον πιο ισχυρό προάγγελο για την κούρσα των βραβείων. Θυμίζουμε ότι πολλές από τις ταινίες που θριάμβευσαν στα Όσκαρ έκαναν την πρώτη τους εμφάνιση στη Μόστρα.

Το “Bugonia” ενδέχεται να ακολουθήσει την ίδια πορεία, κάνοντας τον Γιώργο Λάνθιμο ακόμα πιο καθοριστικό παίκτη στο σύγχρονο κινηματογραφικό τοπίο.

Πηγή: news247.gr

Φωτογραφία αρχείο: Scott A Garfitt/Invision/AP