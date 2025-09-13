Στη Νέα Ερυθραία ο Δήμος Αγρινίου για την ιστορική αδελφοποίηση με τον Δήμο Κηφισιάς

Στη Νέα Ερυθραία βρέθηκε ο Δήμος Αγρινίου για την ιστορική αδελφοποίηση με τον Δήμο Κηφισιάς και τη συμμετοχή στις εκδηλώσεις «Αλλοτινές Πατρίδες 2025», προς τιμή των Μικρασιατών προσφύγων.

Η ανακοίνωση του Δήμου Αγρινίου:

Με σεβασμό στην ιστορική μνήμη και βαθιά συγκίνηση, ο Δήμος Αγρινίου συμμετείχε στις επετειακές εκδηλώσεις «Αλλοτινές Πατρίδες 2025» στη Νέα Ερυθραία, με αφορμή τη συμπλήρωση 100 ετών από την εγκατάσταση των Μικρασιατών προσφύγων στη Νέα Ερυθραία και την επίσημη αδελφοποίηση των Δήμων Αγρινίου και Κηφισιάς.

Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή 12 Σεπτεμβρίου 2025 στο Δημοτικό Θέατρο Ν. Ερυθραίας, με τη συμμετοχή εκπροσώπων της τοπικής αυτοδιοίκησης, πολιτιστικών συλλόγων, ιστορικών και πλήθους κόσμου. Εκ μέρους του Δήμου Αγρινίου, ο Δήμαρχος απηύθυνε θερμό χαιρετισμό, τονίζοντας τη σημασία της προσφυγικής ιστορίας και τη δύναμη των ανθρώπων που μεταμόρφωσαν τη δοκιμασία της προσφυγιάς σε δημιουργία και πρόοδο.

Η εκδήλωση περιλάμβανε:

Παρουσίαση από τον δημοσιογράφο Χρίστο Βασιλόπουλο, με προβολή αρχειακού υλικού από τη «Μηχανή του Χρόνου» σχετικά με την προσφυγική ιστορία των δύο περιοχών.

Τελετή αδελφοποίησης των δύο Δήμων, με στόχο την ενίσχυση τηςιστορικής συνείδησης και της συνεργασίας σε θέματα πολιτισμού, παιδείας και κοινωνικής συνοχής.

Έκθεση Κειμηλίων και παρουσίαση ιστορικού υλικού από την Ένωση Μικρασιατών Ν. Ερυθραίας και πολιτιστικούς φορείς.

Συμμετοχή της Χορευτικής Ομάδας του Συλλόγου Μικρασιατών Προσφύγων Νομού Αιτωλοακαρνανίας, η οποία απέσπασε θερμό χειροκρότημα για την παρουσίαση παραδοσιακών χορών.

Ο Δήμαρχος Αγρινίου, στο πλαίσιο της ομιλίας του, ανέδειξε τις ιστορικές συγγένειες ανάμεσα στις δύο πόλεις, καθώς και τη συμβολή των προσφυγικώνκοινοτήτων του Αγίου Κωνσταντίνου, που δημιουργήθηκαν από Μικρασιάτες ήδηαπό το 1914, στη διαμόρφωση της κοινωνικής και πολιτιστικής ταυτότητας του Αγρινίου.

Η αδελφοποίηση αυτή αποτελεί σημαντικό σταθμό για τις σχέσεις των δύο Δήμων, εγκαινιάζοντας μια νέα εποχή συνεργασίας και ανταλλαγής καλών πρακτικών σε επίπεδο πολιτιστικών δράσεων, εκπαιδευτικών πρωτοβουλιών και διατήρησης της ιστορικής μνήμης.

Ο Δήμος Αγρινίου ευχαριστεί θερμά τον Δήμο Κηφισιάς, την Επιτροπή του Κ.Ε.Μ.Μ.Ε., την Ένωση Μικρασιατών Ν. Ερυθραίας, τον Χρίστο Βασιλόπουλο από την «Μηχανή του Χρόνου», καθώς και όλους τους συντελεστές για την εξαιρετική φιλοξενία και την άρτια διοργάνωση.