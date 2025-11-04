Στη Ναύπακτο «Το Χαμόγελο του Παιδιού» για δωρεάν προληπτικές εξετάσεις από 5-7 Νοεμβρίου

Ο Δήμος Ναυπακτίας υποδέχεται με ιδιαίτερη χαρά «Το Χαμόγελο του Παιδιού», που επισκέπτεται την Ναύπακτο στο πλαίσιο του οδοιπορικού του στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, με αφορμή τη συμπλήρωση 30 ετών δράσης και κοινωνικής προσφοράς.

Από την Τετάρτη 5 έως και την Παρασκευή 7 Νοεμβρίου 2025, το Αλσύλλιο της Παραλίας Γριμπόβου θα φιλοξενήσει τα Κινητά Πολυϊατρεία ΑΣΚΛΗΠΙΟΣ Ι και ΙΙ και το εξειδικευμένο επιστημονικό προσωπικό του Οργανισμού, που θα παρέχουν δωρεάν προληπτικές ιατρικές και οδοντιατρικές εξετάσεις, ψυχοκοινωνική υποστήριξη, καθώς και εκπαιδευτικές δράσεις ενημέρωσης και πρόληψης για μαθητές, γονείς και εκπαιδευτικούς.

Πρόγραμμα Δράσης στη Ναύπακτο

Για σχολικές ομάδες:

Από Τετάρτη 5/11 έως Παρασκευή 7/11, ώρες 09:00’ – 13:45’

Για παιδιά με τις οικογένειές τους:

Από Τετάρτη 5/11 έως Παρασκευή 7/11, ώρες 09:00’ – 17:00’

Το πρόγραμμα υλοποιείται:

 στο Αλσύλλιο της παραλίας Γριμπόβου (ΑΣΚΛΗΠΙΟΣ ΙΙ)

 και σε σχολεία των πιο απομακρυσμένων περιοχών του Δήμου Ναυπακτίας (ΑΣΚΛΗΠΙΟΣ Ι)

Για επικοινωνία και ραντεβού:

Για σχολεία-τάξεις: patra@hamogelo.gr , ippokratis@hamogelo.gr

2610 332499 (Το Χαμόγελο του Παιδιού, Γραφεία Πάτρας, ώρες 09:00’-15:00’, κ.Χαρά Γροσδάνη)

Για παιδιά με τις οικογένειές τους: asbouki@nafpaktos.gr

2634 038630, 2634 038639, 2634 038642 (Κέντρο Κοινότητας με Παράρτημα Ρομά Δήμου Ναυπακτίας, ώρες 09:00’-14:00’)

Οι μαθητές που θα συμμετέχουν στις δωρεάν προληπτικές ιατρικές και οδοντιατρικές εξετάσεις χρειάζεται να έχουν μαζί τους συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο το Έντυπο Γονικής Συναίνεσης. Σε κάθε παιδί θα δίδεται Ατομικό Δελτίο Εξέτασης.

Η δράση του «Χαμόγελου του Παιδιού» πραγματοποιείται σε συνεργασία με την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας και με την υποστήριξη του Δήμου Ναυπακτίας, υπό την αιγίδα του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη και της Ένωσης Περιφερειών Ελλάδας, καθώς και με τη συμμετοχή του Κέντρου Κοινότητας με Παράρτημα Ρομά Δήμου Ναυπακτίας.