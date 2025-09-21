Στη Ναύπακτο η θαλαμηγός My Astera
Παρά το γεγονός ότι μπήκαμε για τα καλά στο φθινόπωρο η θαλάσσια περιοχή της Ναυπάκτου δέχεται ακόμα πολυτελής θαλαμηγούς.
Καθημερινά σχεδόν αγκυροβολούν μικρότερα ή μεγαλύτερα σκάφη με τους επιβάτες τους να απολαμβάνουν για λίγες ώρες ή για μερικές ημέρες την γραφική πόλη.
Σήμερα τη θάλασσα της Ναυπάκτου υποδέχθηκε την θαλαμηγό My Astera με σημαία Νήσων Κέιμαν, που μαγνήτισε τα βλέμματα.
Η θαλαμηγός έχει κατεύθυνση προς την Σάμη Κεφαλονιάς, ωστόσο οι επιβάτες της θέλησαν να κάνουν μια στάση στην γραφική πόλη της Αιτωλοακαρνανίας.
aixmi-news.gr