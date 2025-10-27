Στη ΜΕΘ του ΠΑΓΝΗ 11χρονος – Τραυματίστηκε σοβαρά πέφτοντας από πατίνι

Tραυματίστηκε έπειτα από πτώση από πατίνι ένας 11χρονος από τα Χανιά, το οποίο νοσηλεύεται στη μονάδα εντατικής θεραπείας του ΠΑΓΝΗ. Σύμφωνα με πληροφορίες του flashnews.gr, το παιδί φαίνεται να τραυματίστηκε στο κεφάλι το μεσημέρι της Κυριακής (26/10) όταν έπεσε από το πατίνι.

Ο 11χρονος μεταφέρθηκε αρχικά στο Γενικό Νοσοκομείο Χανίων

Ο 11χρονος μεταφέρθηκε αρχικά στο Γενικό Νοσοκομείο Χανίων όπου, όπως αναφέρουν οι πληροφορίες, διασωληνώθηκε και χειρουργήθηκε.

Στη συνέχεια μεταφέρθηκε στο ΠΑΓΝΗ όπου και παραμένει νοσηλευόμενος στη ΜΕΘ.

parapolitika.gr