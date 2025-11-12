Στη ΜΕΘ 22χρονος που κατάπιε μπέργκερ χωρίς να το μασήσει

Στη ΜΕΘ νοσοκομείου της Αττικής κατέληξε ένας 22χρονος έπειτα από ένα στοίχημα που έβαλε με την παρέα του. Ο νεαρός επιχείρησε να καταπιεί αμάσητο ένα ολόκληρο μπέργκερ με αποτέλεσμα να φράξουν οι αρτηρίες και οι αεραγωγοί του και να καταρρεύσει.

Πληροφορίες για το περιστατικό έδωσε η πρώην πρόεδρος ΕΙΝΑΠ, Ματίνα Παγώνη μιλώντας στο MEGA.

«Είναι τραγικές καταστάσεις αυτές. Ενα 22χρονο παιδί που πήγε στο Κορωπί για να διασκεδάσει, αυτή τη στιγμή βρίσκεται διασωληνωμένο σε πολύ κρίσιμη κατάσταση, με σοβαρά προβλήματα στον εγκέφαλο, στους νεφρούς και σε όλα τα όργανα. Εβαλαν ένα στοίχημα και κατάπιε το μπέργκερ. Εφραξαν οι αρτηρίες και οι αεραγωγοί. Δεν υπήρξε κάποιος εκεί να τον βοηθήσει, δηλαδή να αποφράξει τον αεραγωγό. Εφτασε το ΕΚΑΒ, του έκαναν ΚΑΡΠΑ, τον έστειλαν στο νοσοκομείο, διασωληνώθηκε και τα πράγματα είναι πάρα πολύ σοβαρά».

«Ας ελπίσουμε να υπάρξει βελτίωση τις επόμενες μέρες, αν και η κατάσταση είναι δύσκολη», είπε στο τέλος η κυρία Παγώνη.

