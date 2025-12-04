Στη Μάλτα ο Γιώργος Παπαναστασίου στη Σύνοδο Κορυφής Ηγετών των Ευρωπαϊκών δήμων και περιφερειών

Στη Μάλτα βρέθηκε ο δήμαρχος Αγρινίου, Γιώργος Παπαναστασίου στη Σύνοδο Κορυφής Ηγετών των Ευρωπαϊκών δήμων και περιφερειών (CEMR).

Με την ιδιότητα του Αντιπροέδρου, ο κ. Παπαναστασίου παρουσίασε την τεκμηριωμένη προσέγγιση της ΚΕΔΕ για το δημογραφικό ζήτημα, εστιάζοντας στην ανάγκη πολυεπίπεδης διακυβέρνησης με ουσιαστικό ρόλο της Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

Παράλληλα, κατέθεσε τις οκτώ στοχευμένες προτάσεις για έναν συνεκτικό και επιστημονικά τεκμηριωμένο σχεδιασμό, όπως η σύσταση μόνιμου μηχανισμού παρακολούθησης, η ενίσχυση των δομών υγείας και τα κίνητρα για εγκατάσταση νέων κατοίκων.

Σε σχετική ανάρτηση ο κ. Παπαναστασίου αναφέρει:

«Στη Σύνοδο Κορυφής Ηγετών του Συμβουλίου Ευρωπαϊκών Δήμων και Περιφερειών (CEMR) στη Μάλτα, με την ιδιότητα του Αντιπροέδρου είχα την ευκαιρία να παρουσιάσω την τεκμηριωμένη μας προσέγγιση για το δημογραφικό ζήτημα – μια πρόκληση που διαμορφώνει καθοριστικά το μέλλον των ευρωπαϊκών κοινωνιών.

Εστιάσαμε στην ανάγκη για πολυεπίπεδη διακυβέρνηση με ουσιαστικό ρόλο της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, καταθέτοντας τις οκτώ στοχευμένες προτάσεις της ΚΕΔΕ για έναν συνεκτικό, εφαρμόσιμο και επιστημονικά τεκμηριωμένο σχεδιασμό.



Από τη σύσταση μόνιμου μηχανισμού παρακολούθησης έως τα κίνητρα εγκατάστασης νέων κατοίκων και την ενίσχυση των δομών υγείας, ο στόχος παραμένει σαφής:

Τη δημιουργία συνθηκών που επιτρέπουν στις οικογένειες να αναπτυχθούν, στις κοινότητες να ανανεωθούν και στις κοινωνίες μας να διατηρήσουν τη ζωντάνια και τη συνέχεια τους».