Στη λίστα μεταμοσχεύσεων ο Μάριος από το Αγρίνιο – Διασωληνωμένος στη ΜΕΘ του Τορίνο

Ώρες αγωνίας για την οικογένεια του 18χρονου Μάριου από το Αγρίνιο που μεταφέρθηκε την Κυριακή (16.11.25) σε μεταμοσχευτικό κέντρο του Τορίνο, με τις ευχές όλων να βγει νικητής.

Ο νεαρός, που έχει γεννηθεί με μια σπάνια ασθένεια, μπήκε στη λίστα για μόσχευμα (ήπαρ) ως «υπερεπείγον» περιστατικό και εξακολουθεί να νοσηλεύεται διασωληνωμένος στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας.

Το sinidisi.gr μίλησε με τη μητέρα του Εύη Βέρρη το μεσημέρι της Δευτέρας (17.11.25) η οποία βρισκόταν στη φάση της ιατρικής ενημέρωσης και επρόκειτο στη συνέχεια να επισκεφθεί το παιδί της στην Εντατική.

Είχε προηγηθεί ένα δύσκολο και για την ίδια ταξίδι αφού λόγω κακοκαιρίας το αεροσκάφος που μετέφερε τον 18χρονο Μάριο δεν προσγειώθηκε στο Τορίνο και έπρεπε στη συνέχεια να ταξιδέψει επί ώρες με τρένο μέχρι να φθάσει στον τελικό προορισμό.

Μας ανέφερε ότι η κατάσταση του Μάριου εξακολουθεί να είναι κρίσιμη και εξέφρασε τις ευχαριστίες για την κινητοποίηση που υπήρξε στην Αιτωλοακαρνανία, την Πάτρα αλλά και ολόκληρη την Ελλάδα. «Ο κόσμος έκανε τα αδύνατα δυνατά» είπε χαρακτηριστικά και τόνισε ότι διαφορετικά το παιδί δεν θα έφθανε στην Ιταλία.

Ο 18χρονος φοιτητής νοσηλευόταν στη ΜΕΘ του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Πάτρας και η οικογένεια του έχει καταγγείλει ιατρικά λάθη που φέρονται να έγιναν σε άλλες νοσηλευτικές μονάδες και είχαν ως αποτέλεσμα η κατάσταση της υγείας του να επιδεινωθεί. Επιπλέον, δυο φορές έγινε αίτηση στον ΕΟΜ για να μπει ο 18χρονος στη λίστα ως επείγον περιστατικό προκειμένου να ελπίζει στη λήψη ήπατος…