Στη Λάρισα ο Ποδηλατικός Σύλλογος Αγρινίου για τον Αγώνα Ανάβασης Σπηλιάς 2025

Στη Λάρισα βρέθηκε ο Γυμναστικός Ποδηλατικός Σύλλογος Αγρινίου για το Διασυλλογικό Αγώνα Ανάβασης Σπηλιάς 2025.

Η ανακοίνωση:

Στη Σπηλιά Λάρισας πραγματοποιήθηκε το Σάββατο 6 Σεπτεμβρίου ο Διασυλλογικός Αγώνας Ανάβασης Σπηλιάς, που διοργάνωσε ο Ποδηλατικός Σύλλογος Λάρισας, με τη συμμετοχή 26 ομάδων από όλη την Ελλάδα.

Ο Γ.Π.Σ. Αγρινίου συμμετείχε με τον νεαρό αθλητή Απόλλωνα Επιτρόπου στην κατηγορία Παμπαίδων (απόσταση 6 χλμ). Ο αθλητής μας κατέλαβε την 7η θέση, χάνοντας για ελάχιστα εκατοστά την 6η, καθώς μια λανθασμένη στροφή σε διασταύρωση 80 μέτρα πριν τον τερματισμό, επέτρεψε στον συναθλητή του να τον φτάσει και να τον προσπεράσει.

Η εμφάνιση αυτή δείχνει την αγωνιστικότητα και την προοπτική του αθλητή, ενώ ο σύλλογος συγχαίρει θερμά τον Απόλλωνα για την προσπάθεια καθώς και τον Ποδηλατικό Σύλλογο Λάρισας για την άψογη διοργάνωση.

Δείτε φωτογραφίες: