Στη φυλακισμένη Ιρανή Ναργκίς Μοχαμαντί το Νόμπελ Ειρήνης για τον αγώνα της ενάντια στην καταπίεση των γυναικών

H Ναργκίς Μοχαμαντί βραβεύθηκε με το Νόμπελ Ειρήνης και για τον αγώνα της για την προώθηση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και της ελευθερίας για όλους.

Όπως αναφέρει η Νορβηγική Επιτροπή των Νόμπελ, «ο γενναίος αγώνας της ήρθε με τεράστιο προσωπικό κόστος». Συνολικά, το καθεστώς την συνέλαβε 13 φορές, την καταδίκασε πέντε φορές σε συνολικά 31 χρόνια φυλάκισης και 154 μαστιγώματα. Η κ. Μοχαμάντι βρίσκεται ακόμη στη φυλακή. Τον Σεπτέμβριο του 2022 μια νεαρή Κούρδισσα, η Μάχσα Αμινί, δολοφονήθηκε ενώ βρισκόταν υπό κράτηση από την ιρανική αστυνομία ηθών. Η δολοφονία της πυροδότησε τις μεγαλύτερες πολιτικές διαδηλώσεις εναντίον του θεοκρατικού καθεστώτος του Ιράν από τότε που ήρθε στην εξουσία το 1979.

Με το σύνθημα «Γυναίκα – Ζωή – Ελευθερία», εκατοντάδες χιλιάδες Ιρανοί συμμετείχαν σε ειρηνικές διαμαρτυρίες ενάντια στη βαρβαρότητα και την καταπίεση των γυναικών από τις αρχές. Το καθεστώς κατέστειλε σκληρά τις διαδηλώσεις: περισσότεροι από 500 διαδηλωτές σκοτώθηκαν. Χιλιάδες τραυματίστηκαν, συμπεριλαμβανομένων πολλών που τυφλώθηκαν από πλαστικές σφαίρες που έριξε η αστυνομία. Τουλάχιστον 20 000 άτομα συνελήφθησαν και τέθηκαν υπό κράτηση από το καθεστώς.

BREAKING NEWS

The Norwegian Nobel Committee has decided to award the 2023 #NobelPeacePrize to Narges Mohammadi for her fight against the oppression of women in Iran and her fight to promote human rights and freedom for all.#NobelPrize pic.twitter.com/2fyzoYkHyf

— The Nobel Prize (@NobelPrize) October 6, 2023