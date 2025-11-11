Στη φυλακή o ιερέας YouTuber και άλλα τέσσερα μέλη του κυκλώματος διακίνησης ναρκωτικών

Στη φυλακή οδηγήθηκαν, έπειτα από μαραθώνια απολογία o ιερέας YouTuber και ένας ακόμη ρασοφόρος, που εμπλέκονται στο κύκλωμα διακίνησης ναρκωτικών και μεταναστών.

Ακόμη σήμερα μετά τις απολογίες τους στα δικαστήρια της πρώην Σχολής Ευελπιδων, προφυλακιστέοι κρίθηκαν ακόμη τρεις κατηγορούμενοι.

Το κατώφλι του ανακριτικού γραφείου πέρασε και ο γιος της 52χρονης φερόμενης ως αρχηγού του κυκλώματος ο οποίος κατηγορείται για το πλημμέλημα της βίας κατά υπαλλήλων καθώς φέρεται να διαπληκτίστηκε με τους αστυνομικούς.

Μετά την απολογία του αφέθηκε ελεύθερος.

Η διαδικασία των απολογιών του κατηγορουμένων θα συνεχιστεί αύριο οπότε και αναμένεται να απολογηθεί η 52χρονη φερόμενη ως αρχηγός του κυκλώματος καθώς και άλλα δύο φερόμενα μέλη της εγκληματικής οργάνωσης.

