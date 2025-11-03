Δευτέρα, 3 Νοεμβρίου, 2025
Ελλάδα

Στη φυλακή ο γνωστός σεφ για φοροδιαφυγή – «Είναι αυτοδημιούργητος, αγνός μέχρι και αφελής»

Το όνομά του περιλαμβάνεται στις λίστες των μεγαλοοφειλετών του δημοσίου

by ΣΥΝΕΙΔΗΣΗ
Στη φυλακή οδηγήθηκε ο γνωστός τηλεοπτικός σεφ που συνελήφθη για φοροδιαφυγή και μη απόδοση ΦΠΑ ύψους εκατ. ευρώ.

Όπως σημειώθηκε στην εκπομπή «Το Πρωινό», ο άνδρας συνελήφθη στην Κηφισιά πριν από λίγες ημέρες για φοροδιαφυγή και μη απόδοση ΦΠΑ, με μεγάλο συνολικό χρέος προς το Δημόσιο. Το όνομα του γνωστού σεφ περιλαμβάνεται στις λίστες των μεγαλοοφειλετών του δημοσίου, τα ονόματα των οποίων δίνονται στη δημοσιότητα σε ετήσια βάση. Οι συνολικές του υποχρεώσεις με βάση αυτή τη λίστα ανέρχονται στα περίπου 2 εκατ. ευρώ.

O κλινικός διαιτολόγος-διατροφολόγος, Δημήτρης Γρηγοράκης, μίλησε στην εκπομπή «Το Πρωινό» για τον γνωστό σεφ με τον οποίο έχει συνεργαστεί στο παρελθόν: «Είναι ένα οικονομικό παράπτωμα ας το πούμε, το οποίο δεν θα έπρεπε να συμβαίνει. Ωστόσο, εγώ δεν θα μπορούσα να κατηγορήσω τον συγκεκριμένο, γνωριζόμαστε άλλωστε.

Έχουμε συνεργαστεί στο παρελθόν. Είναι ένας άνθρωπος αυτοδημιούργητος, αγνός μέχρι και αφελής. Όλοι σε αυτόν τον χώρο αγαπούν την επιτυχία. Όλοι εκστασιάζονται με τα φώτα της δημοσιότητας. Έχει τη συμπαράστασή μου».

Πηγή: newsbeast.gr

