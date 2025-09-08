Στη φυλακή ο 17χρονος για την αρπαγή βρέφους στον Πειραιά

Το δρόμο για τις φυλακές πήρε μετά την απολογία του στην ανακρίτρια ο 17χρονος ο οποίος συνελήφθη την περασμένη Τετάρτη για την αρπαγή βρέφους 30 ημερών από το κέντρο του Πειραιά.
Το δρόμο για τις φυλακές πήρε μετά την απολογία του στην ανακρίτρια ο 17χρονος ο οποίος συνελήφθη την περασμένη Τετάρτη για την αρπαγή βρέφους 30 ημερών από το κέντρο του Πειραιά.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η υπεράσπιση του κατηγορούμενου προέβαλε τον ισχυρισμό ότι ο νεαρός αντιμετωπίζει ψυχιατρικά προβλήματα. Ο ισχυρισμός αυτός αναμένεται να αξιολογηθεί στο πλαίσιο της κυρίας ανάκρισης και πιθανότατα θα διαταχθεί από την ανακρίτρια η διενέργεια ψυχιατρικής πραγματογνωμοσύνης.

Να σημειωθεί ότι ο 17χρονος απολογήθηκε για το αδίκημα της αρπαγής κατά συρροή καθώς ομολόγησε ότι είχε αρπάξει ένα ακόμα μωρό στα τέλη της περασμένης Άνοιξης από σούπερ μάρκετ στην Ομόνοια. Ακόμη απολογήθηκε και για το πλημμέλημα της έκθεσης ανηλίκων σε κίνδυνο επίσης κατά συρροή.

Πηγή: protothema.gr

ΣΧΕΤΙΚΟ ΑΡΘΡΟ

Λήμνος: Εγκατέλειψαν τρεις σκύλους πετώντας τους μέσα στο κυνοκομείο

Λήμνος: Εγκατέλειψαν τρεις σκύλους πετώντας τους μέσα στο κυνοκομείο

Ένα απαράδεκτο περιστατικό βάναυσης εγκατάλειψης ζώων κατέγραψε η κάμερα ασφαλείας του Δημοτικού Κυνοκομείου στη Λήμνο, όπου δύο άτομα εγκατέλειψαν τρεις σκύλους με βίαιο τρόπο

08 Σεπ 2025

ΣΧΕΤΙΚΟ ΑΡΘΡΟ

Οδηγός ταξί αρνήθηκε να επιβιβάσει τυφλή παραολυμπιονίκη με τον σκύλο – συνοδό της: «Εδώ κάνω εγώ κουμάντο»

Οδηγός ταξί αρνήθηκε να επιβιβάσει τυφλή παραολυμπιονίκη με τον σκύλο-συνοδό της: «Εδώ κάνω εγώ κουμάντο»

Αν και η νομοθεσία είναι αυστηρή για να προστατεύσει όσους ανάπηρους ανθρώπους έχουν ανάγκη την παρουσία ενός σκύλου – οδηγού, όπου και αν πάνε, οδηγός ταξί δεν φάνηκε να συμμορφώνεται. Στο νέο περιστατικό, μία τυφλή παραολυμπιονίκης, αναγκάστηκε να βρει άλλον τρόπο να πάει στον προορισμό της γιατί ο οδηγός αρνήθηκε να την αφήσει να επιβιβάσει τον τετράποδο, καλύτερο φίλο της.

08 Σεπ 2025

Ετικέτες: 17χρονος, ΑΡΠΑΓΗ ΒΡΕΦΟΥΣ, προφυλάκιση

Θέλετε να μαθαίνετε πρώτοι τα νέα του Αγρινίου και της Αιτωλοακαρνανίας;