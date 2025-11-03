Δευτέρα, 3 Νοεμβρίου, 2025
Πολιτισμός

Στη Δρομίστα Βάλτου Αιτωλοακαρνανίας, φιλοξενείται η έκθεση “Ταξίδι στο Χρόνο”

Η υπαίθρια έκθεση στη Δρομίστα Βάλτου είναι αφιερωμένη στο έργο του Θωμά Οδ. Παππά και θα διαρκέσει έως 10 Δεκεμβρίου 2025

by ΣΥΝΕΙΔΗΣΗ
Η υπαίθρια έκθεση φωτογραφίας «Ταξίδι στο Χρόνο» συνεχίζει να συγκινεί και να εμπνέει
Παράταση έως τις 10 Δεκεμβρίου Μετά την εντυπωσιακή απήχηση που σημείωσε από την ημέρα των εγκαινίων της, στις 14 Αυγούστου, η υπαίθρια έκθεση φωτογραφίας «Ταξίδι στο Χρόνο», αφιερωμένη στο έργο του Θωμά Οδ. Παππά, προσέλκυσε και συνεχίζει να
προσελκύει επισκέπτες από κάθε γωνιά.
Η έκθεση, που φιλοξενείται στη Δρομίστα Βάλτου Αιτωλοακαρνανίας – γενέτειρα του δημιουργού – έχει ήδη παραταθεί τρεις φορές, χάρη στη συνεχή επισκεψιμότητα και τη θερμή ανταπόκριση του κοινού.
Η τελική ημερομηνία λήξης της ορίζεται για τις 10 Δεκεμβρίου 2025.
Ιδιαίτερη στιγμή αποτέλεσε η απευθείας σύνδεση με την πρωινή εκπομπή της ΕΡΤ 1 «Νωρίς Νωρίς», που ανέδειξε το πολιτιστικό, ιστορικό και συναισθηματικό βάθος του έργου του «Φωτογράφου του Βάλτου». Παράλληλα, πέντε σχολεία νηπιαγωγείο, δημοτικά, γυμνάσιο και λύκειο της περιοχής – πραγματοποίησαν οργανωμένες επισκέψεις, εντάσσοντας την έκθεση στο εκπαιδευτικό τους πρόγραμμα.
Οπτικοακουστικό υλικό από όλη τη διάρκειά της, τη σύνδεση με την ΕΡΤ1 και τις σχολικές επισκέψεις είναι διαθέσιμο στη σελίδα μας στο Facebook, προσφέροντας μια ζωντανή ματιά στην εμπειρία της έκθεσης : https://www.facebook.com/thephotopappas

Η είσοδος παραμένει ελεύθερη για όλους

