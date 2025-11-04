Στη δημοσιότητα τα στοιχεία των «μαϊμού» λογιστών που είχαν «χτυπήσει» και στην Αιτωλοακαρνανία

Δίνονται στη δημοσιότητα, έπειτα από σχετική Διάταξη της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Ευρυτανίας, τα στοιχεία ταυτότητας, οι φωτογραφίες, καθώς και η ασκηθείσα ποινική δίωξη, σε βάρος τριών (3) ημεδαπών – μελών εγκληματικής οργάνωσης, οι οποίοι ενέχονται στην διάπραξη απατών τελεσμένων και σε απόπειρα, ανά την Ελληνική επικράτεια (σχετικό το 01-10-25 Δελτίο Τύπου της Γ.Ε.Π.Α.Δ. Στερεάς Ελλάδας).

Πρόκειται για τους:

Σε βάρος τους ασκήθηκε ποινική δίωξη για τις πράξεις της απάτης κατ’ εξακολούθηση, τετελεσμένης και σε απόπειρα, τελεσθείσα στο πλαίσιο εγκληματικής οργάνωσης από κοινού κατ΄ επάγγελμα, με ζημία που υπερβαίνει το χρηματικό ποσό των εκατό είκοσι χιλιάδων ευρώ (120.000).

Η συγκεκριμένη δημοσιοποίηση σύμφωνα με την Εισαγγελική Διάταξη, αποσκοπεί στην διερεύνηση και ανίχνευση του προαναφερθέντος εγκλήματος και η ανάγκη άμεσης αποτροπής απειλής της δημόσιας ασφάλειας σε σχέση προς αυτό , υπό το δεδομένο ότι δεν είναι δυνατή η επιλογή άλλων μέτρων λιγότερο επαχθών για τα θεμελιώδη δικαιώματα.

Στο πλαίσιο αυτό, παρακαλούνται οι πολίτες να επικοινωνούν με τους τηλεφωνικούς αριθμούς 2237440351και 2237440360, του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Καρπενησίου, για την παροχή οποιασδήποτε σχετικής πληροφορίας.

Χαρακτηριστική περίπτωση της μεθόδου παραπλάνησης και πειθούς που χρησιμοποιούσαν, ήταν η εξαπάτηση ηλικιωμένης σε περιοχή της Ευρυτανίας, όπου την έπεισαν να παραδώσει σε μέλος της συμμορίας, κατά δήλωσή της, το συνολικό χρηματικό ποσό των -40.000- ευρώ και μία νάιλον συσκευασία με διάφορα χρυσαφικά – τιμαλφή, συνολικής αξίας -85.000- περίπου ευρώ.

Στο πλαίσιο της έρευνας, εξιχνιάσθηκαν συνολικά, το χρονικό διάστημα από 05-09 έως 15-09-2025, τέσσερις (4) περιπτώσεις απατών και δύο (2) περιπτώσεις απόπειρας απάτης, σε περιοχές της Ευρυτανίας (1 απάτη και οι 2 απόπειρες), Αιτωλοακαρνανίας, Λευκάδας και Ιωαννίνων.