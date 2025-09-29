Στη δημοσιότητα τα «πόθεν έσχες» των πολιτικών για τα οικονομικά έτη 2022 και 2023

Στη δημοσιότητα δόθηκαν το πρωί της Δευτέρας (29.9.25), από την επιτροπή Ελέγχου της Βουλής των Ελλήνων, οι δηλώσεις περιουσιακής κατάστασης (πόθεν έσχες) των πολιτικών προσώπων για τα οικονομικά έτη 2022 και 2023.
Σε αυτές περιλαμβάνονται και οι αρχικές δηλώσεις όσων εξελέγησαν πρώτη φορά στις βουλευτικές εκλογές του 2023.

Πρόκειται για τις δηλώσεις περιουσιακής κατάστασης του πρωθυπουργού, των αρχηγών των πολιτικών κομμάτων, των μελών του υπουργικού συμβουλίου, των βουλευτών, των ευρωβουλευτών, των περιφερειαρχών, των δημάρχων, και όσων διαχειρίζονται τα οικονομικά των κομμάτων.

Δείτε ΕΔΩ τις δηλώσεις πόθεν έσχες έτους 2024 (χρήση 2023)

Δείτε ΕΔΩ τις δηλώσεις πόθεν έσχες έτους 2023 (χρήση 2022)

29 Σεπ 2025

