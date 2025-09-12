Στη Δανία η Χριστίνα Σταρακά για τον Μετασχηματισμό των Συστημάτων Τροφίμων στην Ε.Ε.

Η Χριστίνα Σταρακά, βουλευτής Αιτωλ/νίας ΠΑΣΟΚ – Κινήματος Αλλαγής, εκπροσώπησε την Ελλάδα στη Διακοινοβουλευτική Διάσκεψη «Μετασχηματίζοντας τα Συστήματα Τροφίμων της Ε.Ε.», που πραγματοποιήθηκε στις 11-12 Σεπτεμβρίου στο Billund της Δανίας.

Στο πλαίσιο της διάσκεψης, τη πρώτη μέρα επισκέφθηκε τις εγκαταστάσεις του Δανέζικου Συνεταιρισμού Πατάτας (KMC), ενός από τους μεγαλύτερους συνεταιρισμούς στη χώρα, που αποτελεί παράδειγμα καινοτομίας, βιωσιμότητας και πρόσβασης των παραγωγών σε διεθνείς αγορές.

Τη δεύτερη μέρα λαμβάνοντας τον λόγο στη Διακοινοβουλευτική Διάσκεψη, στη θεματική ενότητα για τη διατροφική ασφάλεια, η κ. Σταρακά τόνισε την ανάγκη μείωσης της εξάρτησης από εισαγόμενες ζωοτροφές και πρωτεΐνες και την αξιοποίηση φυτικών προϊόντων, οσπρίων και καινοτόμων καλλιεργειών που ταιριάζουν στο μεσογειακό κλίμα.

Η Χριστίνα Σταρακά μετά το πέρας των διήμερων εργασιών της Διακοινοβουλευτικής Διάσκεψης, δήλωσε:

«Η Ελλάδα έχει τις δυνατότητες να πρωταγωνιστήσει στον ευρωπαϊκό μετασχηματισμό των συστημάτων τροφίμων, με καινοτόμες καλλιέργειες, αξιοποίηση των παραγωγικών μας δυνάμεων και ισχυρή συνεργασία σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο. Στόχος μας είναι ένα βιώσιμο και ασφαλές διατροφικό μέλλον για όλους».

Ακολουθούν φωτογραφίες από την συμμετοχή της Χριστίνας Σταρακά στη διακοινοβουλευτική διάσκεψη για τα συστήματα τροφίμων της Ε.Ε. στο Billund της Δανίας: