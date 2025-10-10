Στη Bουλή έφερε το ζήτημα της ευλογιάς των ζώων ο Μίλτος Ζαμπάρας
Στη Bουλή έφερε το ζήτημα της ευλογιάς των ζώων ο βουλευτής Αιτωλοακαρνανίας, Μίλτος Ζαμπάρας με επίκαιρη ερώτηση προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
Η ανακοίνωση:
Στην Ολομέλεια της Βουλής συζητήθηκε η Επίκαιρη Ερώτηση που κατέθεσε ο Βουλευτής Αιτωλοακαρνανίας και αναπληρωτής Κοινοβουλευτικός Εκπροσώπος του ΣΥΡΙΖΑ–ΠΣ, Μίλτος Ζαμπάρας, προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων σχετικά με την ανεξέλεγκτη διάδοση της ευλογιάς των αιγοπροβάτων στην περιφέρεια.
Ο Βουλευτής, σε υψηλούς τόνους, κατηγόρησε την κυβέρνηση ότι φέρει ακέραιη την ευθύνη για το ξεκλήρισμα της ελληνικής κτηνοτροφίας, καθώς:
- δεν εφάρμοσε καμία προληπτική πολιτική,
- αγνόησε τις προειδοποιήσεις της επιστημονικής κοινότητας,
- αποδυνάμωσε τις κτηνιατρικές υπηρεσίες,
- και αντέδρασε με σπασμωδικές κινήσεις, χωρίς σχέδιο και στρατηγική.
- Ο εμβολιασμός απορρίφθηκε χωρίς ουσιαστική και τεκμηριωμένη ενημέρωση των κτηνοτρόφων.
Μέχρι σήμερα έχουν θανατωθεί πάνω από 300.000 ζώα, με οικονομικό κόστος που υπερβαίνει τα 350 εκατομμύρια ευρώ. Η ελληνική ύπαιθρος βρίσκεται στο χείλος της καταστροφής, καθώς χιλιάδες κτηνοτρόφοι βρέθηκαν μέσα σε μια νύχτα χωρίς καμία πηγή εισοδήματος.
Ο Μίλτος Ζαμπάρας έθεσε το εύλογο ερώτημα προς τον Υφυπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης: Πώς είναι δυνατόν, τη στιγμή που η κυβέρνηση ισχυρίζεται ότι έχει λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα, η χώρα να βρίσκεται ένα βήμα πριν το “lockdown” στην κτηνοτροφία;
Ωστόσο, ο Υφυπουργός –πιστός στη συνήθη τακτική της κυβέρνησης– επιχείρησε να μεταθέσει τις ευθύνες στους ίδιους τους κτηνοτρόφους, επικαλούμενος ατομική ευθύνη για τη μη τήρηση των μέτρων ή ακόμη και για απόκρυψη της νόσου.
Ο Μίλτος Ζαμπάρας αντέτεινε ότι η στάση αυτή αποτελεί προσβολή για τον κόσμο της παραγωγής. Κάθε αιγοπρόβατο αποδίδει περίπου 1.050 ευρώ ετησίως στην εθνική οικονομία – σε γάλα, κρέας, ζωοτροφές και προϊόντα μεταποίησης. Παρ’ όλα αυτά, η κυβέρνηση προσφέρει ως «αποζημίωση» μόλις 150 ευρώ ανά ζώο, μια χαώδης αναντιστοιχία που απαξιώνει τον μόχθο των κτηνοτρόφων και εξευτελίζει την αξία της παραγωγής.
Ο Βουλευτής υπογράμμισε την ανάγκη για άμεσα και ουσιαστικά μέτρα, προκειμένου να αποτραπεί η ολοκληρωτική κατάρρευση της ελληνικής κτηνοτροφίας:
- Πλήρης και δίκαιη αποζημίωση για κάθε ζώο που θανατώνεται.
- Άμεσες προκαταβολές και οικονομική στήριξη ώστε να επιβιώσουν οι κτηνοτροφικές μονάδες.
- Αναστολή φορολογικών, ασφαλιστικών και δανειακών υποχρεώσεων.
- Επιδότηση ζωοτροφών, για να αποφευχθεί η διάλυση των κοπαδιών.
- Ενίσχυση και στελέχωση των κτηνιατρικών υπηρεσιών, που σήμερα υπολειτουργούν.
- Εθνικό σχέδιο αντιμετώπισης ζωονόσων, με επιστημονική τεκμηρίωση, διαφάνεια και σαφείς προβλέψεις.
Κλείνοντας, προειδοποίησε ότι αν η κυβέρνηση δεν προχωρήσει άμεσα σε έναν σοβαρό και ολοκληρωμένο σχεδιασμό, τότε οι Έλληνες κτηνοτρόφοι θα οδηγηθούν με μαθηματική ακρίβεια στην πλήρη καταστροφή και η ελληνική ύπαιθρος θα υποστεί ένα ανεπανόρθωτο πλήγμα.
Δείτε το βίντεο: