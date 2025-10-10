Στη Bουλή έφερε το ζήτημα της ευλογιάς των ζώων ο Μίλτος Ζαμπάρας

Στη Bουλή έφερε το ζήτημα της ευλογιάς των ζώων ο βουλευτής Αιτωλοακαρνανίας, Μίλτος Ζαμπάρας με επίκαιρη ερώτηση προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

Η ανακοίνωση:

Στην Ολομέλεια της Βουλής συζητήθηκε η Επίκαιρη Ερώτηση που κατέθεσε ο Βουλευτής Αιτωλοακαρνανίας και αναπληρωτής Κοινοβουλευτικός Εκπροσώπος του ΣΥΡΙΖΑ–ΠΣ, Μίλτος Ζαμπάρας, προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων σχετικά με την ανεξέλεγκτη διάδοση της ευλογιάς των αιγοπροβάτων στην περιφέρεια.

Ο Βουλευτής, σε υψηλούς τόνους, κατηγόρησε την κυβέρνηση ότι φέρει ακέραιη την ευθύνη για το ξεκλήρισμα της ελληνικής κτηνοτροφίας, καθώς:

δεν εφάρμοσε καμία προληπτική πολιτική,

αγνόησε τις προειδοποιήσεις της επιστημονικής κοινότητας,

αποδυνάμωσε τις κτηνιατρικές υπηρεσίες,

και αντέδρασε με σπασμωδικές κινήσεις, χωρίς σχέδιο και στρατηγική.

Ο εμβολιασμός απορρίφθηκε χωρίς ουσιαστική και τεκμηριωμένη ενημέρωση των κτηνοτρόφων.

Μέχρι σήμερα έχουν θανατωθεί πάνω από 300.000 ζώα, με οικονομικό κόστος που υπερβαίνει τα 350 εκατομμύρια ευρώ. Η ελληνική ύπαιθρος βρίσκεται στο χείλος της καταστροφής, καθώς χιλιάδες κτηνοτρόφοι βρέθηκαν μέσα σε μια νύχτα χωρίς καμία πηγή εισοδήματος.

Ο Μίλτος Ζαμπάρας έθεσε το εύλογο ερώτημα προς τον Υφυπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης: Πώς είναι δυνατόν, τη στιγμή που η κυβέρνηση ισχυρίζεται ότι έχει λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα, η χώρα να βρίσκεται ένα βήμα πριν το “lockdown” στην κτηνοτροφία;

Ωστόσο, ο Υφυπουργός –πιστός στη συνήθη τακτική της κυβέρνησης– επιχείρησε να μεταθέσει τις ευθύνες στους ίδιους τους κτηνοτρόφους, επικαλούμενος ατομική ευθύνη για τη μη τήρηση των μέτρων ή ακόμη και για απόκρυψη της νόσου.

Ο Μίλτος Ζαμπάρας αντέτεινε ότι η στάση αυτή αποτελεί προσβολή για τον κόσμο της παραγωγής. Κάθε αιγοπρόβατο αποδίδει περίπου 1.050 ευρώ ετησίως στην εθνική οικονομία – σε γάλα, κρέας, ζωοτροφές και προϊόντα μεταποίησης. Παρ’ όλα αυτά, η κυβέρνηση προσφέρει ως «αποζημίωση» μόλις 150 ευρώ ανά ζώο, μια χαώδης αναντιστοιχία που απαξιώνει τον μόχθο των κτηνοτρόφων και εξευτελίζει την αξία της παραγωγής.

Ο Βουλευτής υπογράμμισε την ανάγκη για άμεσα και ουσιαστικά μέτρα, προκειμένου να αποτραπεί η ολοκληρωτική κατάρρευση της ελληνικής κτηνοτροφίας:

Πλήρης και δίκαιη αποζημίωση για κάθε ζώο που θανατώνεται.

Άμεσες προκαταβολές και οικονομική στήριξη ώστε να επιβιώσουν οι κτηνοτροφικές μονάδες.

Αναστολή φορολογικών, ασφαλιστικών και δανειακών υποχρεώσεων.

Επιδότηση ζωοτροφών, για να αποφευχθεί η διάλυση των κοπαδιών.

Ενίσχυση και στελέχωση των κτηνιατρικών υπηρεσιών, που σήμερα υπολειτουργούν.

Εθνικό σχέδιο αντιμετώπισης ζωονόσων, με επιστημονική τεκμηρίωση, διαφάνεια και σαφείς προβλέψεις.

Κλείνοντας, προειδοποίησε ότι αν η κυβέρνηση δεν προχωρήσει άμεσα σε έναν σοβαρό και ολοκληρωμένο σχεδιασμό, τότε οι Έλληνες κτηνοτρόφοι θα οδηγηθούν με μαθηματική ακρίβεια στην πλήρη καταστροφή και η ελληνική ύπαιθρος θα υποστεί ένα ανεπανόρθωτο πλήγμα.

