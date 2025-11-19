Στέλιος Μερμίγκης: «Ποινή» για τους διαβητικούς η αφαίρεση του δικαιώματος στις ταινίες μέτρησης σακχάρου

Οι άνθρωποι που ζουν με το διαβήτη δεν αναζητούν συμπόνια τονίζει ο Στέλιος Μερμίγκης, φαρμακοποιός του Νοσοκομείου Αγρινίου, μετά την αρνητική εξέλιξη που δρομολογήθηκε για το δικαίωμα τις ταινίες μέτρησης σακχάρου.

Σε κείμενό του εξηγεί πώς διαμορφώνεται η καθημερινή πραγματικότητα για τους διαβητικούς και απευθύνει κάλεσμα συμμετοχής στη συμβολική συγκέντρωση υπογραφών, ένα δηλαδή πρώτο βήμα προς μια θεσμική διεκδίκηση.

Το κείμενο του φαρμακοποιού του Νοσοκομείου Αγρινίου, Στέλιου Μερμίγκη:

Η 14η Νοεμβρίου, Παγκόσμια Ημέρα για το Σακχαρώδη Διαβήτη, μας δίνει την ευκαιρία να αναδείξουμε μια πραγματικότητα που αφορά σε χιλιάδες συμπολίτες μας και να σταθούμε με ειλικρίνεια απέναντι στις ανάγκες τους. Οι άνθρωποι που ζουν με το διαβήτη δεν αναζητούν συμπόνια, χρειάζονται μια Πολιτεία που θα ανταποκρίνεται σταθερά και υπεύθυνα στις ανάγκες τους και θα εγγυάται μια ζωή με ποιότητα, φροντίδα και αξιοπρέπεια.

Ο διαβήτης αποτελεί μια από τις πιο σύνθετες και απαιτητικές χρόνιες παθήσεις, με ποσοστό εμφάνισης που αγγίζει το 10% του πληθυσμού. Κάθε μέτρηση, κάθε ένεση, κάθε απόφαση διατροφής, κάθε διαχείριση υπογλυκαιμίας, είναι πράξεις ζωής. Πρόκειται για μια πάθηση που επηρεάζει όχι μόνο τη σωματική υγεία, αλλά και την ψυχολογική ανθεκτικότητα, την κοινωνική ένταξη και την καθημερινότητα αυτών των ανθρώπων. Ο δρόμος της διαχείρισής του χρειάζεται επιστημονική υποστήριξη, σύγχρονες δομές, προσβάσιμες υπηρεσίες και πολιτικές αποφάσεις με επίκεντρο τον άνθρωπο.

Η Πολιτεία έχει στη διάθεσή της τα εργαλεία και τη γνώση· αυτό που απομένει είναι η ενεργοποίησή τους. Η ανάγκη για διαβητολογικά ιατρεία στο ΕΣΥ, πλήρως στελεχωμένα με εξειδικευμένο ιατρικό προσωπικό και άλλους επαγγελματίες υγείας, όπως διαιτολόγους και ψυχολόγους, δεν συνιστά πολυτέλεια. Αποτελεί βασική προϋπόθεση για την ορθή διαχείριση της νόσου. Η καθημερινότητα των ανθρώπων με διαβήτη δεν περιμένει. Κάθε ημέρα που περνάει χωρίς τις απαραίτητες παρεμβάσεις, προσθέτει άγχος, αυξάνει τον κίνδυνο και μεταφράζεται σε καθημερινή ανασφάλεια για όσους χρειάζονται σταθερή και εξατομικευμένη φροντίδα

Την ώρα που η επίσημη αφήγηση κάνει λόγο για αναπτυξιακή τροχιά, με αριθμούς που ανεβαίνουν, εισοδήματα που υποτίθεται αυξάνονται και επενδύσεις που έρχονται, τα βασικά εργαλεία διαχείρισης της υγείας αποσύρονται. Τούτες τις μέρες, οι αρμόδιοι αποφάσισαν να αφαιρέσουν από τα άτομα με Σακχαρώδη Διαβήτη τύπου 1 που χρησιμοποιούν συστήματα συνεχούς καταγραφής γλυκόζης, το δικαίωμα στις ταινίες μέτρησης σακχάρου, μια απόφαση που φανερώνει ηχηρή αδιαφορία. Όταν αφαιρείται το βασικότερο εργαλείο αυτοπαρακολούθησης από ανθρώπους που χρειάζονται ακριβή εικόνα των επιπέδων γλυκόζης τους καθημερινά, δεν πρόκειται για εξοικονόμηση αλλά για ποινή και η ποινή αυτή βαραίνει πρώτα την ασφάλειά τους κι έπειτα την αξιοπρέπειά τους.

Δεν υπάρχει περιθώριο για επιλογές που επιβαρύνουν τις ευάλωτες ομάδες. Η ευθύνη είναι συλλογική, και η απάντηση πρέπει να είναι ξεκάθαρη. Η Πανελλήνια Ομοσπονδία Σωματείων – Συλλόγων Ατόμων με Σακχαρώδη Διαβήτη απευθύνει κάλεσμα σε συμμετοχή και εγρήγορση. Η συγκέντρωση υπογραφών δεν αποτελεί απλώς μία συμβολική κίνηση· είναι ένα πρώτο βήμα προς μια θεσμική διεκδίκηση που βασίζεται στην ανάγκη, στη γνώση και στην εμπειρία των ίδιων των ανθρώπων που ζουν με τη νόσο.

Η Πολιτεία καλείται να ανταποκριθεί στα εξής:

Άμεση τροποποίησης του παραρτήματος του ΦΕΚ Β’5395/09-10-2025 και αποζημίωση του ενός κουτιού ταινιών μέτρησης γλυκόζης για τα άτομα με Σακχαρώδη Διαβήτη τύπου 1 που χρησιμοποιούν συστήματα καταγραφής γλυκόζης (CGMs) ως βασικό κλινικό μέτρο.

Άμεση ένταξη των Συστημάτων Καταγραφής Γλυκόζης (CGM) για τα ινσουλινοθεραπευόμενα άτομα με Σακχαρώδη Διαβήτη τύπου 2, τηρώντας τις σχετικές υπουργικές δεσμεύσεις.

Άμεση αναθεώρηση και άρση της πενταετούς δέσμευσης των ατόμων με Σακχαρώδη Διαβήτη τύπου 1 από τις συμβατικές αντλίες ινσουλίνης.

Ουσιαστική και θεσμοθετημένη συμμετοχή της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Σωματείων – Συλλόγων Ατόμων με Σακχαρώδη Διαβήτη (Π.Ο.Σ.Σ.Α.Σ.ΔΙΑ.) στις διαδικασίες λήψης αποφάσεων που αφορούν την ποιότητα ζωής και την ασφάλεια των ατόμων με Σακχαρώδη Διαβήτη.

Η υπεράσπιση της υγείας και της ποιότητας ζωής των ατόμων με διαβήτη δεν επιτυγχάνεται με λόγια ή περιστασιακές εξαγγελίες. Ενισχύεται μέσα από τη συνεργασία, την επιστημονική τεκμηρίωση, την πίεση που γεννάει η κοινωνική ευαισθητοποίηση και τη σταθερή δέσμευση σε ό,τι προάγει το δημόσιο συμφέρον. Ο κάθε πολίτης, ο κάθε θεσμός, κάθε μορφή εξουσίας έχει θέση σ’ αυτή τη διεκδίκηση, γιατί μόνο μέσα από τη συλλογική πράξη γεννιέται η ελπίδα για ένα «αύριο» πιο συμπεριληπτικό και πιο ανθρώπινο.