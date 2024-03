Ο απόλυτος χαμός προκλήθηκε μετά το τέλος της αναμέτρησης ανάμεσα στην Τράμπζονσπορ και τη Φενέρμπαχτσε, όταν οι οπαδοί των γηπεδούχων έκαναν «ντου» στον αγωνιστικό χώρο και πιάστηκαν στα χέρια με τους ποδοσφαιριστές των φιλοξενούμενων. Οι στιγμές που ακολούθησαν ήταν πρωτόγνωρες με τις εικόνες και τα πλάνα να κάνουν τον γύρω του κόσμου.

Μεγάλος ντόρος έχει προκληθεί και από ένα βίντεο που έχει τραβηχτεί από ένα μέρος της κερκίδας όπου βρίσκονταν οι οπαδοί της Τράμπζονσπορ, στο διάζωμα ακριβώς κάτω από τις VIP θέσεις του γηπέδου, όπου ήταν τα στελέχη της Φενέρμπαχτσε. Όπως φαίνεται στο βίντεο, οι οπαδοί της Τράμπζονσπορ εκτόξευσαν αντικείμενα στο σημείο όπου κάθονταν οι άνθρωποι της Φενέρ, με έναν εκ των στελεχών των φιλοξενούμενων να απαντά με γυάλινα ποτήρια και πήλινα τασάκια.

Μάλιστα το ένα από τα αντικείμενα που πέταξε ο άνθρωπος της Φενέρ τραυμάτισε έναν οπαδό της Τράμπζονπορ στο κεφάλι.

Fenerbahçe board members clashed with Trabzonspor fans…

They threw objects, which hit a fan on the head. Totally crazy scenes tonight. pic.twitter.com/0n88djqWw0

— EuroFoot (@eurofootcom) March 17, 2024