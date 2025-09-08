Στελέχη της κατασκήνωσης της Μητρόπολης Πειραιώς φιλοξενήθηκαν στις κατασκηνώσεις της Μητρόπολης Αιτωλίας και Ακαρνανίας στην Ρίζα

Το τριήμερο 5 – 7 Σεπτεμβρίου 2025 φιλοξενήθηκε στις κατασκηνωτικές εγκαταστάσεις της Ιεράς Μητροπόλεως Αιτωλίας και Ακαρνανίας, στην Ρίζα Αντιρρίου, ομάδα σαράντα στελεχών των Κατασκηνώσεων της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς, με επικεφαλής τον Θεοφιλέστατο Επίσκοπο Αχελώου κ. Νήφωνα και με τη συνοδεία Ιερέων Υπευθύνων Νεότητας της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς.

Το βράδυ του Σαββάτου τις Κατασκηνώσεις επισκέφθηκε ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Αιτωλίας και Ακαρνανίας κ. Δαμασκηνός, ο οποίος καλωσόρισε θερμά τον Επίσκοπο Αχελώου, τους Ιερείς και όλα τα στελέχη Νεότητος της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς. Αναφέρθηκε στην ιστορία και την ανθρωπογεωγραφία της Ιεράς Μητροπόλεως Αιτωλίας και Ακαρνανίας. Μίλησε για τους τοπικούς Αγίους, με πρώτο τον Άγιο Κοσμά τον Αιτωλό, που αποτελεί τον προστάτη και έφορο ολοκλήρου της Ιεράς Μητροπόλεως και τελευταίο τον προσφάτως αγιοκαταταγέντα, Άγιο Καλλίνικο, Μητροπολίτη Εδέσσης και Πέλλης, για τον οποίο ιδιαίτερα καυχάται η τοπική μας Εκκλησία. Επίσης αναφέρθηκε στην ένδοξη ιστορία της Ιεράς Πόλεως του Μεσολογγίου και της ηρωικής Εξόδου της Φρουράς των Ελευθέρων Πολιορκημένων, από την οποία συμπληρώνονται 200 χρόνια το ερχόμενο έτος 2026.

Συνεχάρη και επήνεσε όλα τα στελέχη για την διακονία τους στις Κατασκηνώσεις της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς, τονίζοντας την μεγάλη προσφορά της Κατασκήνωση στον τομέα της κατήχησης της νεότητας και παρουσίασε την λειτουργία των Κατασκηνώσεων της Ιεράς Μητροπόλεώς μας το φετινό καλοκαίρι.

Ο Μητροπολίτης κ. Δαμασκηνός αναφέρθηκε στους ισχυρούς πνευματικούς και συναισθηματικούς δεσμούς που διατηρεί με την Ιερά Μητρόπολη Πειραιώς, από την εποχή του μακαριστού Μητροπολίτου Καλλινίκου και του Γέροντός του, Μητροπολίτου Δημητριάδος και Αλμυρού κ. Ιγνατίου και παρεκάλεσε τον Επίσκοπο Αχελώου να μεταφέρει τα υιικά του σεβάσματα προς τον Μητροπολίτη Πειραιώς κ. Σεραφείμ, ο οποίος επιτελεί ένα αξιοθαύμαστο ποιμαντικό έργο, με έναν αξιοζήλευτο και υποδειγματικό τρόπο.

Ολοκληρώνοντας την ομιλία του προσέφερε αναμνηστικά δώρα σε όλους και ευχήθηκε καλή διαμονή στην Ιερά Μητρόπολή μας.

Το πρόγραμμα φιλοξενίας, που επιμελήθηκε ο Αρχιμ. Νικηφόρος Ζήσης, περιλάμβανε το Σάββατο 6 Σεπτεμβρίου επίσκεψη στην Ιερά Μονή Αγίας Ελεούσης Κλεισούρας Μεσολογγίου και στην Ιερά Μονή Εισοδίων της Θεοτόκου Μυρτιάς Τριχωνίδος, όπου προσκύνησαν τις θαυματουργές Εικόνες της Παναγίας που φυλάσσονται εκεί, ξεναγήθηκαν στους φιλόξενους χώρους των Ιερών Μονών και πληροφορήθηκαν για την πλούσια ιστορία τους και την πνευματική τους προσφορά στην τοπική μας Εκκλησία και κοινωνία.

Κατόπιν, μετέβησαν στην Ιερά Μονή Αγίου Κοσμά Αιτωλού Θέρμου, όπου προσκύνησαν το Ιερό Λείψανο και την Ιερά Εικόνα του εφόρου και προστάτου της Ιεράς Μητροπόλεως Αιτωλίας και Ακαρνανίας, του Αγίου Κοσμά του Αιτωλού και παρακάθισαν σε γεύμα που προσέφερε ο Πρόεδρος της Διαχειριστική Επιτροπής της Ιεράς Μονής, Αρχιμ. Ιωσήφ Ζωγράφος.

Κατά την επιστροφή στις Κατασκηνώσεις πραγματοποιήθηκε επίσκεψη στην Ιερά Μονή Παναγίας Κατερινούς Μακρυνείας, όπου έτυχαν θερμής υποδοχής από την Καθηγουμένη, Γερόντισσα Μαριάμ, η οποία τους μίλησε για την ιστορία της Ιεράς Μονής, την συμβολή της στην Επανάσταση του 1821 και τους ξενάγησε στο Κειμηλιαρχείο της Μονής.

Το πρωί της Κυριακής ο Θεοφιλέστατος προεξήρχε της Θείας Λειτουργίας στον ιστορικό Ιερό Ναό Αγίας Παρασκευής στην Ιερά Πόλη Μεσολογγίου. Ακολούθησε επίσκεψη και ξενάγηση στον Κήπο των Ηρώων και γεύμα στην Ιερά Πόλη Μεσολογγίου.

Μπορείτε να δείτε περισσότερες φωτογραφίες ΕΔΩ