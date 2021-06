Στέφανος Τσιτσιπάς: Στους «οκτώ» του Roland Garros

Στους προημιτελικούς του Roland Garros προκρίθηκε ο Στέφανος Τσιτσιπάς, επικρατώντας με 3-0 σετ του Ισπανού Καρένιο Μπούστα.

No stopping Stefanos 🛑

No. 5 seed @steftsitsipas secures his place back in the #RolandGarros quarter-finals after overcoming Carreno Busta 6-3, 6-2, 7-5. pic.twitter.com/Pad8V92qYw

— Roland-Garros (@rolandgarros) June 6, 2021