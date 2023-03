Ο Στέφανος Τσιτσιπάς: Ο Ροναλντίνιο ήταν εκείνος που τον έκανε να ερωτευτεί το ποδόσφαιρο

Ο Στέφανος Τσιτσιπάς έγραψε για τον Ροναλντίνιο: «Γιορτάζοντας κάθε γκολ με χαμόγελο και χορό, σαν να έπαιζε στο πάρκο με φίλους. Υπενθυμίζοντας σε όλους μας τις απλές απολαύσεις και την καθαρή μαγεία του όμορφου παιχνιδιού.»

Τη σχετική ανάρτηση ο Έλληνας πρωταθλητής του τένις «συνοδεύει» με δημοσίευση του ESPN, όπου με δύο φωτογραφίες του Ροναλντίνιο με τη φανέλα της Μπαρτσελόνα θέτει το ερώτημα: «Ποιος παίκτης σε έκανε να ερωτευτείς το ποδόσφαιρο;» Και ο Στέφανος Τσιτσιπάς έδωσε τη δική του απάντηση.



The Magician ✨

Celebrating each goal with a smile and a dance, as though he was playing in the park with friends. Reminding us all of the simple pleasures and pure magic of the beautiful game. https://t.co/f3TiCKMxg5

