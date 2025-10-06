Στέφανος Ντούσκος: Θριαμβευτική επιστροφή στην Ελλάδα με χρυσό και ασημένιο μετάλλιο!

Στην Ελλάδα επέστρεψε ο Στέφανος Ντούσκος με τα δύο μετάλλια που κέρδισε στο Παγκόσμιο πρωτάθλημα κωπηλασίας!

Ο Στέφανος Ντούσκος έφτασε στην Ελλάδα τα ξημερώματα της Δευτέρας (06/10/25) και έλαβε θερμή υποδοχή από συγγενείς και φίλους, μετά την κατάκτηση του χρυσού μεταλλίου στο σκιφ, αλλά και του ασημένιου μεταλλλίου στο σπριντ των 500 μέτρων στο Παγκόσμιο πρωτάθλημα κωπηλασίας.

Μαζί του επέστρεψε και ο πρόεδρος της Ελληνικής Ομοσπονδίας της κωπηλασίας, Βασίλης Πολύμερος και τους υποδέχθηκαν συγγενείς και φίλοι του Στέφανου Ντούσκου, μετά το μακρινό ταξίδι από την Σανγκάη.

Ο Στέφανος Ντούσκος στο Παγκόσμιο πρωτάθλημα ήταν ο απόλυτος πρωταγωνιστής της ελληνικής αποστολής, καθώς βγήκε πρώτος στο μονό σκιφ ανδρών και δεύτερος στον αγώνα επίδειξης του σπριντ των 500 μέτρων.

Πηγή: newsit.gr

Φωτογραφία αρχείο: Eurokinissi