Στέφανος Κασσελάκης: Δημοσίευσε φωτογραφίες από τον γάμο με τον Τάιλερ

Ο Στέφανος Κασσελάκης δημοσίευσε για πρώτη φορά φωτογραφίες του από τον γάμο με τον Τάιλερ!

Ο Στέφανος Κασσελάκης ανάρτησε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης φωτογραφίες από τον γάμο του με τον Τάιλερ Μακμπέθ, ο οποίος έγινε πριν από έναν χρόνο στα Χανιά, αποκαλύπτοντας στιγμές από την τελετή.

Το ζευγάρι είχε ήδη τελέσει τον πολιτικό του γάμο στη Νέα Υόρκη μερικούς μήνες νωρίτερα, ωστόσο η τελετή στην Κρήτη ήταν η στιγμή που αντάλλαξαν τους όρκους τους παρουσία συγγενών και φίλων.

Στην ανάρτησή του, ο πρόεδρος του Κινήματος Δημοκρατίας μίλησε για την κοινή τους πορεία που μετρά πέντε χρόνια, τις δυσκολίες που αντιμετώπισαν μαζί, αλλά και την αξία της αγάπης και της ισότητας στη ζωή τους.

«Πριν από έναν χρόνο ακριβώς, στα Χανιά, σταθήκαμε μπροστά στους αγαπημένους μας και διαβάσαμε τους όρκους που σφράγισαν το κοινό πενταετές μας ταξίδι, λίγους μόνο μήνες αφότου είχαμε παντρευτεί νομικά στη Νέα Υόρκη, λίγο πριν η Ελλάδα αγκαλιάσει επιτέλους τον γάμο για όλους.

Ο χρόνος που πέρασε ήταν δύσκολος με πολλούς τρόπους, αλλά καταφέραμε να αντιμετωπίσουμε όλες τις προκλήσεις μένοντας πιστοί στον εαυτό μας. Χωρίς να τα παρατήσουμε, όταν πολλοί το περίμεναν. Χωρίς να συμβιβαστούμε, όταν πολλοί μας το ζητούσαν», έγραψε χαρακτηριστικά στην ανάρτησή του ο Στέφανος Κασσελάκης.

«Είμαστε περήφανοι για εμάς. Είμαστε περήφανοι για όλους τους ανθρώπους που μας στήριξαν σε αυτή τη διαδρομή. Και είμαστε περήφανοι για όλους εσάς που στηρίζετε την πρόοδο απέναντι στις βολικές δυνάμεις του μίσους, του φανατισμού και του λαϊκισμού.

Δεν έχει να κάνει με το ''τι κάνεις στο κρεβάτι σου''. Έχει να κάνει με το ποιον αγαπάς και με το δικαίωμα να αγαπάς ισότιμα. Η πρόοδος σε κάθε ζήτημα αρχικά προκαλεί αμηχανία αλλά στη συνέχεια απελευθερώνει. Η ζωή είναι πολύ μικρή για να τη ζεις με φόβο, με ντροπή για τον εαυτό σου ή με μίσος για τους άλλους. Σας ενθαρρύνουμε όλους να ανοίξετε την καρδιά και την ψυχή σας στον συνάνθρωπό σας. Δεν θα το μετανιώσετε και στο τέλος θα είστε κι εσείς περήφανοι για τον εαυτό σας», πρόσθεσε.

