Στεφανία Μουλαρά: Στις 23 Σεπτεμβρίου το Εφετείο για το θάνατό της - «Δεν θέλουμε εκδίκηση»

Στις 23 Σεπτεμβρίου εκδικάζεται στο Εφετείο η υπόθεση για τον τραγικό θάνατο της Στεφανίας Μουλαρά στο τραγικό δυστύχημα του Νεοχωρίου με θύμα την ίδια και τον Άκη Κάκκου.

Ανεξίτηλος παραμένει ο πόνος για τον χαμό της Στεφανίας Μουλαρά και του Άκη Κάκου, σε ένα τραγικό δυστύχημα στο Νεοχώρι, όταν στις 14 Οκτωβρίου του 2018 το αυτοκίνητο στο οποίο επέβαιναν μαζί με άλλους δυο νέους έπεσε στον αύλακα άρδευσης και οι δυο φίλοι έχασαν τη ζωή τους.

Οι συγγενείς τους πενθούν καθημερινά και πως αναφέρει η αδελφή της Στεφανίας, Βικτωρία Μουλαρά, η απώλειά της επαναλαμβάνεται κάθε φορά που αναγκάζονται να μπουν σε μια αίθουσα Δικαστηρίου για να βρουν δικαιοσύνη για τους ανθρώπους τους. Στις 23 Σεπτεμβρίου έχει προσδιοριστεί η εκδίκαση της Έφεσης που άσκησε ο κατηγορούμενος που οδηγούσε το αυτοκίνητο. Έφεση, ωστόσο, άσκησε και η Εισαγγελέας σχετικά με το ελαφρυντικό, το οποίο αναγνωρίστηκε στον κατηγορούμενο στο Πρωτόδικο Δικαστήριο. Έτσι λοιπόν οι τραγικές στιγμές που έζησαν οι συγγενείς στο άκουσμα του θανάτου των παιδιών τους θα ξαναζωντανέψουν για πολλοστή φορά στην Δικαστική αίθουσα.

Η ίδια αναφέρει χαρακτηριστικά: «…..Είμαι η αδερφή της Στεφανίας Μουλαρά. Στις 14 Οκτωβρίου 2018, έχασε τη ζωή της μαζί με τον Άκη Κάκο σε ένα τροχαίο στο Νεοχώρι Μεσολογγίου. Ο οδηγός ήταν υπό την επήρεια ναρκωτικών, αλκοολ ,δεν είχε δίπλωμα και αν και εμπλεκόμενος σε κακουργηματική ανθρωποκτονία παραμένει ελεύθερος. Όλος αυτός ο εφιάλτης συνοδεύτηκε από ατελείωτες αναβολές και νεότερα, προκλητικά ελαφρυντικά.Η Στεφανία δεν ήταν μόνο η αδερφή μου ήταν μια μητέρα, μια γυναίκα γεμάτη ζωή. Σήμερα το παιδί της μεγαλώνει χωρίς εκείνη, κι εμείς ζούμε με έναν πόνο που δεν περιγράφεται. Το χειρότερο όμως είναι ότι η δικαιοσύνη δεν στάθηκε ποτέ δίπλα μας. Ο άνθρωπος που σκότωσε τη Στεφανία είναι ελεύθερος, με αναβολές και ελαφρυντικά.

Κάθε φορά που μπαίνουμε σε μια αίθουσα δικαστηρίου, είναι σαν να τη χάνουμε ξανά. Κι όμως, εκείνο που ζητάμε δεν είναι εκδίκηση είναι δικαιοσύνη. Για να μπορέσει το παιδί της να μεγαλώσει ξέροντας ότι η ζωή της μητέρας του είχε αξία.

Κι αν η Ελλάδα δεν μπορεί να μας τη δώσει, θα πάμε στα Ευρωπαϊκά δικαστήρια. Γιατί η μνήμη της Στεφανίας αξίζει δικαίωση».

Πηγή: aixmi-news.gr