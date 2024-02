Aπό την Αρκτική ως τη Μεσόγειο περιγράφεται το πεδίο δράσης της άσκησης Steadfast Defender 2024 που θεωρείται ως η μεγαλύτερη του ΝΑΤΟ από την εποχή του Ψυχρού Πολέμου.

Με 90.000 άτομα προσωπικό, η άσκηση ξεκίνησε επίσημα σε όλη την Ευρώπη και θα διαρκέσει έως τις 31 Μαΐου. Μία από τις πρώτες ασκήσεις είναι το Brilliant Jump – 2024, το οποίο πραγματοποιείται στα εδάφη της Πολωνίας και της Γερμανίας.

Yesterday, the large-scale NATO joint force exercise Steadfast Defender – 2024 officially kicked off across Europe. The event is taking place in several phases and will last until May 31, with 11 exercises planned.

One of the first planned exercises is Brilliant Jump -… pic.twitter.com/vJegtBUlOo

