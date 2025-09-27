Σταύρος Μπαλάσκας: «Πλάκα κάναμε, τέλειωσε – Με ξέρετε χρόνια» – Η νέα αντίδραση για το viral συμβάν στο «Πρωινό»

Στο Action Σαββατοκύριακο με τον Δημήτρη Καμπουράκη και τον Βαγγέλη Γιακουμή εμφανίστηκε ο Σταύρος Μπαλάσκας, μια ημέρα μετά το viral περιστατικό στην εκπομπή του Γιώργου Λιάγκα, όπου ξαφνικά σήκωσε την μπλούζα του και έδειξε το στήθος του.

Λίγο πριν ξεκινήσουν τη συζήτησή τους για την ανήλικη παραβατικότητα, οι δυο παρουσιαστές θέλησαν να αναφερθούν στο χθεσινό συμβάν με τον αστυνομικό αναλυτή.

«Ρε Σταύρο τι έγινε;» ρώτησε γελώντας ο Δημήτρης Καμπουράκης.

«Το έβλεπα ζωντανά και γέλασα πολύ» είπε με τη σειρά του ο Βαγγέλης Γιακουμής.

«Εσείς με ξέρετε χρόνια, δεν μπορούμε να κάνουμε μια πλάκα; Απαγορεύεται; Έχασα 100 ευρώ, άσε μας ρε φίλε. Πλάκα κάναμε, τέλειωσε. Πλάκα κάναμε δυο λεπτά, τέλος. Τα γουστάρω αυτά. Με ξέρετε χρόνια» απάντησε ο Σταύρος Μπαλάσκας.

«Καμιά φορά την πατάμε» απάντησε ο Δημήτρης Καμπουράκης.

