Σταύρος Μπαλάσκας: Αποκάλυψε το δασύτριχο στέρνο μόλις τον συνέκριναν με τον Καλλιακμάνη

Σε μια τολμηρή αποκάλυψη προχώρησε ο Αιτωλοακαρνάνας αστυνομικός αναλυτής Σταύρος Μπαλάσκας, όταν συγκρίθηκε με τον Γιώργο Καλλιακμάνη, ο οποίος, όπως του είπε ο Γιώργος Λιάγκας, «έχει βγει γυμνός σε άλογο να μαζέψει τη σοδιά».

«Υπάρχει απαίτηση να σε δουν σε αγροτικές εργασίες» είπε ο Γιώργος Λιάγκας το πρωί της Παρασκευής στον ΑΝΤ1, στον Σταύρο Μπαλάσκα, ο οποίος αφού του απάντησε «ο Καλλιακμάνης δεν έχει κάτι που έχω εγώ» στη συνέχεια σήκωσε τη μπλούζα του.

«Είμαι τίγκα στην τρίχα» είπε ο πρώην αστυνομικός με τα υπόλοιπα μέλη του πάνελ της εκπομπής «Το Πρωινό» να λένε «ω Θεέ μου το είδαμε κι αυτό».

«Είμαι δασύτριχος. Στην παραλία έτσι δεν βγαίνω; Γι' αυτό δεν γουστάρω να δείχνω το σώμα μου αλλά δεν θέλω και να τις κόψω» κατέληξε ο Σταύρος Μπαλάσκας.

Πηγή: protothema.gr