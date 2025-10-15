Στάθης Βαζούρας: Απέραντη θλίψη στο τελευταίο «αντίο» στον Άγιο Θεόδωρο Θέρμου

Θρήνος σκόρπισε στον Άγιο Θεόδωρο του Δήμου Θέρμου με το θάνατο του Στάθη Βαζούρα, που «έφυγε» στα 71 του χρόνια.

Οικογένεια και φίλοι τον αποχαιρέτησαν σήμερα, Τετάρτη (15.10.25) στην γενέτειρά του, τον Άγιο Θεόδωρο Κοκκινόβρυσης. Στην εξόδιο ακολουθία παρεβρέθηκε και ο δήμαρχος Θέρμου, Σπύρος Κωνσταντάρας, ο οποίος ήταν φίλος του εκλιπόντος.

Σε ανάρτησή του, ο δήμαρχος Θέρμου αναφέρει:

«Άγιος Θεόδωρος (Μαχαλάς) δήμου ΘΕΡΜΟΥ .

Αποχαιρετήσαμε σήμερα τον φίλο Στάθη Βαζούρα .

Ας αναπαυτεί στο χωριουδάκι που γεννήθηκε , αγάπησε και υπηρέτησε ως εξέχων πολίτης και ως αυτοδιοικητικός».

Σε ανάρτηση προχώρησε και ο πρόεδρος του δημοτικού συμβουλίου Θέρμου, Νίκος Κωστακόπουλος:

«Με βαθιά συγκίνηση κατευοδώσαμε σήμερα στη γενέτειρά του, τον Άγιο Θεόδωρο Κοκκινόβρυσης, τον Στάθη Βαζούρα, έναν άνθρωπο με ορθοκρισία, υπέρμαχο του διαλόγου, της καταλλαγής και της σύνθεσης, έναν αγνό αγωνιστή μέσα από τους συλλογικούς φορείς που συμμετείχε καθώς και από την αυτοδιοίκηση της περιοχής για τον τόπο του, που τόσο αγαπούσε!

Στάθη, καλό σου ταξίδι στο φως!!

Και αιωνία σου η μνήμη!!!»