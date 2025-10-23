Στάση εργασίας στα νοσοκομεία Αγρινίου και Μεσολογγίου - Αυτονομία και μόνιμο προσωπικό το ζητούμενο

Στάση εργασίας στα διασυνδεομένα νοσοκομεία Αγρινίου και Μεσολογγίου την Πέμπτη (23.10.25) από γιατρούς και εργαζομένους άλλων ειδικοτήτων με αίτημα την αυτονόμηση των νοσηλευτικών μονάδων.

Όπως ανέφερε ο πρόεδρος των νοσοκομειακών γιατρών της Αιτωλοακαρνανίας η πρόσφατη εγκύκλιος του Υπουργείου Υγείας δημιουργεί φόβους για συγχωνεύσεις.

Οι σημερινές κινητοποιήσεις στις δύο γειτονικές πόλεις ήταν μόνο η αρχή γιατί η πρόβλεψη διαμόρφωσης νέων Οργανισμών θέσεων τμημάτων ιατρικού, νοσηλευτικού και λοιπού προσωπικού κάτω από ενιαίες Διεθύνσεις των δύο νοσοκομείων θα ανοίξει το δρόμο για συμπτίξει και καταργήσεις, εκτίμησε ο Μάκης Αραβανής.

Στο ίδιο μήκος κύματος κινήθηκε η Κασσιανή Λιόπετα από την πλευρά του Σωματείου Εργαζομένων του Νοσοκομείου Αγρινίου που τόνισε την ανάγκη αποσύνδεσης των δύο νοσοκομείων και κάλυψη των αναγκών με μόνιμο προσωπικό.

Την κινητοποίηση των υγειονομικών στήριξαν το Εργατικό Κέντρο Αγρινίου και η Συντονιστική Επιτροπή Αγώνα των Συνεργαζόμενων Συνταξιουχικών Σωματείων.

Εικόνες από την κινητοποίηση στο Μεσολόγγι:



