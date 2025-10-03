Σταρακά: Την Κυριακή στο Αγρίνιο η βράβευση των διακριθέντων αθλητών της Αιτωλοακαρνανίας

Την Κυριακή 5 Οκτωβρίου στο Παπαστράτειο η Χριστίνα Σταρακά βραβεύει τους Πρωταθλητές της Αιτωλοακαρνανίας, με το Βασίλη Σκουντή να δίνει τον παλμό στην ξεχωριστή εκδήλωση.

Η ανακοίνωση:

Την Κυριακή 5 Οκτωβρίου 2025, στις 18:30, στο Παπαστράτειο Μέγαρο Αγρινίου, η βουλευτής Αιτωλοακαρνανίας και Υπεύθυνη του Κοινοβουλευτικού Τομέα Αθλητισμού και Νέας Γενιάς του ΠΑΣΟΚ – Κίνημα Αλλαγής, Χριστίνα Σταρακά, διοργανώνει την εκδήλωση «Τιμούμε τους Πρωταθλητές μας».

Στην εκδήλωση θα βραβευτούν οι αθλήτριες και οι αθλητές του νομού μας, που τα τελευταία τρία χρόνια, κατέκτησαν τις τρεις πρώτες θέσεις σε πανελλήνια, ευρωπαϊκά και παγκόσμια πρωταθλήματα.

Τον συντονισμό θα έχει ο Γραμματέας του Τομέα Αθλητισμού του ΠΑΣΟΚ και γνωστός δημοσιογράφος Βασίλης Σκουντής, ενώ την παρουσίαση θα κάνει η ραδιοφωνική παραγωγός Γωγώ Φαρμάκη.

Η συγκεκριμένη πρωτοβουλία είναι η πρώτη φορά που αναλαμβάνεται από βουλευτή της Αιτωλοακαρνανίας, στέλνοντας το μήνυμα ότι ο αθλητισμός ξεπερνά κομματικά και κοινωνικά όρια· ενώνει, εμπνέει και προσφέρει σε όλους πρότυπα ζωής.

Δήλωση της Χριστίνας Σταρακά:

«Οι αθλητές μας, μαζί με τις οικογένειες και τους προπονητές τους, δίνουν καθημερινά έναν δύσκολο αλλά σιωπηλό αγώνα. Η δική μας υποχρέωση είναι να τους στηρίζουμε και να τους αναγνωρίζουμε όχι μόνο για τα μετάλλια και τις νίκες τους, αλλά κυρίως για το ήθος, την αφοσίωση και τη δύναμη ψυχής που μας διδάσκουν.

Με αυτήν την πρωτοβουλία θέλω να τονίσω ότι ο αθλητισμός είναι η γλώσσα που μας ενώνει όλους – πέρα από κόμματα, πέρα από κάθε διαφορά. Είναι υπόθεση της κοινωνίας μας και πηγή έμπνευσης για τις νέες γενιές. Σας περιμένω την Κυριακή στο Παπαστράτειο Μέγαρο Αγρινίου για να χειροκροτήσουμε μαζί τα παιδιά μας που κάνουν περήφανη την Αιτωλοακαρνανία και δίνουν το πιο όμορφο παράδειγμα ζωής».