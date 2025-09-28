Σταρακά στον «χρυσό» Ντούσκο: «Υπερηφάνεια για τον Έλληνα πρωταθλητή, που τιμά τη χώρα μας»

Συγχαρητήρια δήλωση της Χριστίνας Σταρακά υπεύθυνης Κ.Τ.Ε. Αθλητισμού και Νέας Γενιάς, του Τομέα Αθλητισμού και του Δικτύου Ομοσπονδιών και Αθλητικών Σωματείων για την κατάκτηση του χρυσού μεταλλίου από τον Στέφανο Ντούσκο στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Κωπηλασίας.

Η ανακοίνωση:

Θερμά συγχαρητήρια στον Στέφανο Ντούσκο για το χρυσό μετάλλιο στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Κωπηλασίας.

Με μία σπουδαία εμφάνιση, ο Στέφανος Ντούσκος κατέκτησε το χρυσό μετάλλιο στο μονό σκιφ του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος στη Σαγκάη, προσθέτοντας στο παλμαρέ του το μοναδικό «παράσημο» που του έλειπε. Σε έναν συγκλονιστικό αγώνα, ο 28χρονος Γιαννιώτης πρωταθλητής, με ψυχραιμία και αποφασιστικότητα, έφτασε στην κορυφή, με χρόνο 06:36.75.

Μαζί με τα θερμά μας συγχαρητήρια στον Έλληνα Ολυμπιονίκη, εκφράζουμε τη βαθιά μας υπερηφάνεια για τον Έλληνα πρωταθλητή, που με ήθος, αφοσίωση και σκληρή δουλειά τιμά τη χώρα μας. Ο Στέφανος εμπνέει τη νέα γενιά, καθώς αποδεικνύει πως με επιμονή και πίστη στους στόχους, οι Έλληνες αθλητές μπορούν να φτάσουν στην κορυφή του κόσμου. Η Ελλάδα έχει ανάγκη από πρότυπα σαν τον Στέφανο Ντούσκο.

Του ευχόμαστε καλή συνέχεια και ακόμα μεγαλύτερες επιτυχίες στο μέλλον.