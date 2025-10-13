Σταρακά: «Στον "αέρα" 2000 αιτήσεις απλήρωτων βιοκαλλιεργητών στην Αιτωλοακαρνανία»

Στη Βουλή κατέθεσε ερώτηση η βουλευτής Αιτωλοακαρνανίας Χριστίνα Σταρακά για την διακοπή του Προγράμματος Βιολογικών Καλλιεργειών, ζητώντας λύση για περίπου 2.000 απλήρωτους βιοκαλλιεργητές της Αιτωλοακαρνανίας.

Η ανακοίνωση:

Η βουλευτής Αιτωλοακαρνανίας του ΠΑΣΟΚ–Κινήματος Αλλαγής, Χριστίνα Σταρακά, κατέθεσε ερώτηση και αίτηση κατάθεσης εγγράφων προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων σχετικά με τη διακοπή του Προγράμματος Βιολογικών Καλλιεργειών και τις σοβαρές συνέπειες για τους πραγματικούς βιοκαλλιεργητές, κάνοντας λόγω για περίπου 2000 αιτήσεις από την Αιτωλοακαρνανία που μένουν στον «αέρα».

Η κα Σταρακά επισημαίνει ότι οι καθυστερήσεις στην έκδοση της πρόσκλησης (Μάιος 2025 αντί Φθινόπωρο 2024) και η αναβολή των πληρωμών επί τρεις μήνες οδήγησαν σε ποινή 25% από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, με αποτέλεσμα την ακύρωση του προγράμματος και απώλειες ενισχύσεων για τους παραγωγούς. Όπως τονίζει, υπάρχει σοβαρή ευθύνη των υπηρεσιών του Υπουργείου και του ΟΠΕΚΕΠΕ, που αποδέχθηκαν καθυστερημένες και υπερβολικά πολλές αιτήσεις, διαταράσσοντας την ομαλή εξέλιξη του προγράμματος.

Η βουλευτής ζητά από τον Υπουργό:

Πλήρη καταγραφή της διαδικασίας αιτήσεων και ελέγχων ανά Περιφερειακή Ενότητα. Αναλυτικά στοιχεία για τον αριθμό αιτήσεων, εντάξεων και τον προϋπολογισμό. Μέτρα προστασίας για τους συνεπείς παραγωγούς και κάλυψη των απωλειών του 2024, συμπεριλαμβανομένου του κόστους πιστοποίησης. Σαφές χρονοδιάγραμμα πληρωμών και διασφάλιση της συμμόρφωσης με τις ευρωπαϊκές υποχρεώσεις, ώστε να αποφευχθούν περαιτέρω πρόστιμα ή απώλεια κοινοτικών πόρων.

Στη δήλωσή της, η Χριστίνα Σταρακά τονίζει:

«Η κυβέρνηση αντί να προστατεύσει τους έντιμους βιοκαλλιεργητές και να διασφαλίσει τις ενισχύσεις τους, προκαλεί δικαιολογημένη αγανάκτηση. Οι άνθρωποι αυτοί πλήρωσαν πιστοποιήσεις, επένδυσαν σε μια πράσινη γεωργία και τώρα μένουν απλήρωτοι. Η κυβέρνηση της ΝΔ βρίσκει χρήματα για τους εργολάβους, αλλά όχι για τους αγρότες, τους κτηνοτρόφους, τους μελισσοκόμους και τη στήριξη του πρωτογενούς τομέα. Οι πραγματικοί βιοκαλλιεργητές απαιτούν άμεση καταβολή των ενισχύσεων και αποζημίωση για τις ζημιές τους.»