Σταρακά: στη Βουλή οι ελλείψεις προσωπικού και ασθενοφόρων ΕΚΑΒ στην Αιτωλοακαρνανία

Η Χριστίνα Σταρακά φέρνει στη Βουλή τις σοβαρές ελλείψεις προσωπικού και ασθενοφόρων στους τομείς του ΕΚΑΒ στην Αιτωλοακαρνανία.

Η ανακοίνωση:

Την άμεση ενίσχυση του ΕΚΑΒ στην Αιτωλοακαρνανία ζητά με νέα κοινοβουλευτική της παρέμβαση η βουλευτής του ΠΑΣΟΚ–Κινήματος Αλλαγής, Χριστίνα Σταρακά, καταθέτοντας ερώτηση προς τον Υπουργό Υγείας σχετικά με τις σοβαρές ελλείψεις σε διασώστες και λειτουργικά ασθενοφόρα στους τομείς Αγρινίου, Μεσολογγίου και Ναυπάκτου.

Όπως επισημαίνεται στην ερώτηση, η κατάσταση έχει επιδεινωθεί το τελευταίο διάστημα, καθώς οι ελλείψεις προσωπικού οδηγούν στο παράδοξο ένα και μόνο ασθενοφόρο να καλύπτει δύο μεγάλες γεωγραφικές ενότητες, με αποτέλεσμα συχνές καθυστερήσεις σε επείγοντα περιστατικά. Στο Αγρίνιο επιχειρούν πλέον μόλις δύο ασθενοφόρα στις απογευματινές και βραδινές βάρδιες και τρία κατά τις πρωινές ώρες, ενώ ο τομέας εξαιρέθηκε αδικαιολόγητα από τις πρόσφατες προσλήψεις επικουρικού προσωπικού.

Την ίδια στιγμή, για το Μεσολόγγι και τη Ναύπακτο απαιτούνται τουλάχιστον 15 νέοι διασώστες για πλήρη κάλυψη των βαρδιών, με τα ασθενοφόρα να σταθμεύουν σε ενδιάμεσο σημείο για να «μοιράζονται» μεταξύ των δύο πόλεων, γεγονός που έχει οδηγήσει σε χαρακτηριστικές καθυστερήσεις, με τον κίνδυνο να κινδυνέψουν ανθρώπινες ζωές.

«Η Αιτωλοακαρνανία δεν μπορεί να αντιμετωπίζεται ως περιοχή δεύτερης κατηγορίας σε ζητήματα που αφορούν την ανθρώπινη ζωή», τονίζει η Χριστίνα Σταρακά. «Οι πολίτες δικαιούνται άμεση και αξιόπιστη επείγουσα προνοσοκομειακή φροντίδα, όπως προβλέπεται από το Εθνικό Σύστημα Υγείας. Η κυβέρνηση οφείλει να προχωρήσει χωρίς άλλες καθυστερήσεις σε προσλήψεις και ανανέωση του στόλου του ΕΚΑΒ».

Με την ερώτησή της, η βουλευτής ζητά από τον Υπουργό Υγείας να διευκρινίσει: