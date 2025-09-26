Σταρακά στη βουλή: «Μισό δισ. απλήρωτα, κτηνοτρόφοι χωρίς κοπάδια, Υπουργός χωρίς απαντήσεις»

Επίκαιρη ερώτηση έθεσε η Χριστίνα Σταρακά έθεσε στη Βουλή για τα σοβαρά προβλήματα των κτηνοτρόφων και τα απλήρωτα μισό δισεκατομμύριο, χωρίς απαντήσεις από τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων κ. Τσιάρα.

Η ανακοίνωση:

Στη Βουλή συζητήθηκε η επίκαιρη ερώτηση της Χριστίνας Σταρακά, βουλευτή Αιτωλοακαρνανίας του ΠΑΣΟΚ – Κίνημα Αλλαγής, προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων κ. Τσιάρα, για τα σοβαρά προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι αγρότες και οι κτηνοτρόφοι.

Η κ. Σταρακά μετέφερε την αγωνία των αγροτών και των κτηνοτρόφων, που εδώ και μήνες περιμένουν τις πληρωμές τους. Όπως είπε, για το 2024 παραμένουν απλήρωτα πάνω από μισό δισεκατομμύριο ευρώ από ενισχύσεις και προγράμματα, ενώ η χώρα κινδυνεύει να χάσει κοινοτικούς πόρους.

Στάθηκε ιδιαίτερα στο τεράστιο πρόβλημα της κτηνοτροφίας:

Η ευλογιά έχει οδηγήσει σε περίπου 300.000 θανατώσεις ζώων,

ο καταρροϊκός πυρετός μετρά ήδη 30.000 θανατώσεις,

οι κτηνοτρόφοι έχουν μείνει χωρίς κοπάδια και χωρίς αποζημιώσεις για ζωοτροφές και ανασύσταση κεφαλαίου.

«Μιλάμε για ανθρώπους που έχασαν τον μόχθο μιας ζωής. Περιμένουν εδώ και μήνες να δουν έστω μια αποζημίωση, αλλά η κυβέρνηση τους γυρίζει την πλάτη» είπε η βουλευτής.

Από την πλευρά του, ο Υπουργός αναγνώρισε την καθυστέρηση στις πληρωμές και τη «σωρευτική κρίση» στον πρωτογενή τομέα, που ανέφερε η Χριστίνα Σταρακά, αλλά απέφυγε να δώσει συγκεκριμένες απαντήσεις για το πότε θα εξοφληθούν οι αγρότες και το πότε θα αποζημιωθούν οι κτηνοτρόφοι. Παρέπεμψε σε ελέγχους της ΑΑΔΕ, μίλησε για διαχρονικές παθογένειες του ΟΠΕΚΕΠΕ και υποστήριξε ότι έχουν εγκριθεί 20 εκατ. ευρώ για αποζημιώσεις, χωρίς όμως σαφές χρονοδιάγραμμα.

Παράλληλα, ο Υπουργός αρνήθηκε να αναγνωρίσει το «γαλάζιο σκάνδαλο» του ΟΠΕΚΕΠΕ, ισχυριζόμενος ότι πρόκειται για διαχρονικό πρόβλημα και όχι για ευθύνη της σημερινής κυβέρνησης. Στη δευτερολογία της, η Χριστίνα Σταρακά απάντησε με σφοδρότητα: «Το σκάνδαλο έχει σφραγίδα της ΝΔ. Τι φταίει ο τίμιος, μεροκαματιάρης αγρότης αν κάποιοι «φραπέδες» και «χασάπηδες» υφαρπάζουν κονδύλια, στήνοντας μια εγκληματική οργάνωση που φτάνει από στελέχη του ΟΠΕΚΕΠΕ μέχρι Υπουργούς και το Μαξίμου; Η κυβέρνηση επιχειρεί να ξεπλύνει τις ευθύνες της, κάνοντας μια εξεταστική παρωδία, στην οποία καλούνται μέχρι και νεκροί, αφήνοντας τον αγροτικό κόσμο εκτεθειμένο.»

Μετά τη συζήτηση η κ. Σταρακά δήλωσε: «Όταν καταστρέφεται ο κόπος μιας ζωής και το μόνο που ακούγεται είναι ‘θα δούμε’, τότε δεν μιλάμε για διακυβέρνηση, αλλά για κοροϊδία. Οι αγρότες και οι κτηνοτρόφοι δεν ζητούν ελεημοσύνη· ζητούν σεβασμό.

Και η κυβέρνηση τους απαντά με εμπαιγμό. Όσο θα βρίσκομαι στον πολιτικό βίο, θα παλεύω με όλες μου τις δυνάμεις για να ακουστεί η φωνή των αγροτών και των κτηνοτρόφων της Αιτωλοακαρνανίας και να δικαιωθεί ο μόχθος τους.»

Δείτε παρακάτω το βίντεο από τη συζήτηση της Επίκαιρης Ερώτησης της Χριστίνας Σταρακά στη Βουλή: