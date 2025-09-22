Σταρακά προς Τσιάρα: «Χάος και καθυστερήσεις στις αγροτικές ενισχύσεις – Ο πρωτογενής τομέας σε κρίση»

Η βουλευτής Αιτωλοακαρνανίας του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής, Χριστίνα Σταρακά κατέθεσε σήμερα επίκαιρη ερώτηση προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, κ. Κ. Τσιάρα, επισημαίνοντας την κρίσιμη κατάσταση που επικρατεί με τις καθυστερήσεις στην καταβολή των αγροτικών ενισχύσεων.

Στην επίκαιρη ερώτηση τονίζεται ότι για το 2024 υπάρχουν εκκρεμότητες ύψους τουλάχιστον 450 εκατ. ευρώ, ενώ αν συνυπολογιστούν όλες οι ανοιχτές κατηγορίες το ποσό ξεπερνά τα 600 εκατ. ευρώ. Οι πληρωμές που θα έπρεπε να έχουν ολοκληρωθεί, παραμένουν ανεκτέλεστες, προκαλώντας σοβαρή οικονομική ζημιά στους παραγωγούς και επηρεάζοντας ευθέως τον κάθε φορολογούμενο πολίτη, καθώς όπως παραδέχτηκε ο ίδιος ο Υπουργός, κάθε ημέρα καθυστέρησης επισύρει πρόστιμα από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Η κ. Σταρακά τονίζει ότι οι καθυστερήσεις οφείλονται στην καθυστερημένη έναρξη των δηλώσεων ΟΣΔΕ, στη δυσλειτουργία του συστήματος υποβολής, καθώς και σε ελλιπείς ή αντιφατικές οδηγίες από τον ΟΠΕΚΕΠΕ που λειτουργούσε ως το μακρύ χέρι της διαπλοκής και της διασπάθισης κοινοτικών πόρων από λίγους εις βάρος των πολλών τίμιων αγροτών.

Η κατάσταση είναι ακόμη πιο δραματική για τους κτηνοτρόφους που επλήγησαν από ζωονόσους, όπως η ευλογιά των αιγοπροβάτων. Τα κοπάδια τους έχουν θανατωθεί, ενώ δεν υπάρχει σαφές χρονοδιάγραμμα αποζημίωσης ή κάλυψης των απωλειών, την στιγμή που η νόσος εξακολουθεί να εξαπλώνεται, απειλώντας την επιβίωση του κλάδου και την παραγωγή ζωικών προϊόντων κρίσιμης σημασίας, όπως γάλα και φέτα.

Τέλος, η καθυστέρηση στην αναγραφή του Αριθμού Ταυτότητας Ακινήτου (ΑΤΑΚ) στις φετινές δηλώσεις ΟΣΔΕ δημιουργεί φόβους ότι τα προβλήματα των πληρωμών του 2024 θα επαναληφθούν, με ανυπολόγιστη ζημιά για τον πρωτογενή τομέα, δεδομένου ότι έως τα τέλη Οκτωβρίου πρέπει να καταβληθεί η προκαταβολή της βασικής ενίσχυσης στους δικαιούχους.

Για όλα τα παραπάνω, η κ. Σταρακά ζητά από τον Υπουργό:

1. Να προσδιοριστεί το ακριβές χρονοδιάγραμμα εξόφλησης των εκκρεμοτήτων, με σαφείς ημερομηνίες και ανά κατηγορία, διασφαλίζοντας παράλληλα την άμεση αποζημίωση των κτηνοτρόφων που επλήγησαν από ζωονόσους.

2. Να ανακοινώσει τα μέτρα που θα λάβει το Υπουργείο ώστε να ολοκληρωθούν

έγκαιρα οι πληρωμές για το ΟΣΔΕ 2025, να αποφευχθούν νέες καθυστερήσεις

και να προληφθούν πρόστιμα από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Η Χριστίνα Σταρακά καταλήγει υπογραμμίζοντας ότι η κυβέρνηση οφείλει να σταματήσει τον εμπαιγμό των παραγωγών και να διασφαλίσει τη βιωσιμότητα του αγροτικού τομέα πριν οι καθυστερήσεις κοστίσουν ανεπανόρθωτα στον πρωτογενή τομέα και στην ελληνική οικονομία.