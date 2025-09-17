Σταρακά και Κωνσταντόπουλος «δεν έχουν κάτι να χωρίσουν» - Τι φάνηκε στο «πράσινο» γλέντι στη ΔΕΘ

Στο «πράσινο» γλέντι της ΔΕΘ, η Χριστίνα Σταρακά χόρεψε ζεϊμπέκικο με τον Δημήτρη Κωνσταντόπουλο να την χειροκροτεί.

Το ΠΑΣΟΚ είναι το κόμμα που καθιέρωσε ως πολιτικό όρο τα “συντροφικά μαχαιρώματα”… Όμως αυτό έγινε την εποχή που το ΠΑΣΟΚ ήταν το κραταιό και το Εκτελεστικό Γραφείο του κόμματος ουσιαστικά κυβερνούσε την Ελλάδα, σήμερα όμως το ΠΑΣΟΚ είναι η… μικρή αξιωματική αντιπολίτευση που δημοσκοπικά φτάνει με το ζόρι το 15%, έτσι πλέον υπάρχει το “περιθώριο” ένας πρώην βουλευτής να χειροκροτά το χορό του νυν βουλευτή, που κατέλαβε τη θέση του στη Βουλή… Όπως συνέβη ανάμεσα στο Δημήτρη Κωνσταντόπουλο και τη Χριστίνα Σταρακά και αποκάλυψε χθες ο “Βηματοδότης”…

Αναλυτικά το δημοσίευμα του “Βηματοδότη”:

Οι ζεϊμπεκιές των πασόκων

Μετά την ομιλία του προέδρου του ΠαΣοΚ βουλευτές και στελέχη συγκεντρώθηκαν σε «πράσινο» μαγαζί δίπλα από το Λευκό Πύργο. Εκεί πήγε και ο Ανδρουλάκης υπό τους ήχους του παραδοσιακού ύμνου του ΠαΣοΚ, ξέρετε αυτό το τραγούδι που λέει «ο ήλιος ο πράσινος, ο ήλιος που ανατέλλει μας οδηγεί» και όχι το «καλημέρα ήλιε» που ακούγονταν μέχρι πρότινος.

Ο πρόεδρος του ΠαΣοΚ αποχώρησε νωρίς για να ετοιμαστεί για τη συνέντευξη Τύπου, οι άλλoι όμως έμειναν, και συνέχισαν στα Λαδάδικα τιμώντας και τις υπόλοιπες παραδόσεις της ΔΕΘ. Στα θετικά της βραδιάς, όπως έμαθα, ήταν πως κάποιοι θαμώνες τους αναγνώρισαν τους βουλευτές και ζητούσαν selfie μαζί τους κάτι που δεν συνέβαινε τα προηγούμενα χρόνια.

Επίσης, ο dj έβαλε από μόνος του το «αυτός, ο άνθρωπος αυτός» της Ρίτας Σακελαρίου που χόρευε παραδοσιακά ο Ανδρέας Παπανδρέου και τους το αφιέρωσε, ενώ ξεχωριστή ήταν η στιγμή που η βουλευτής Αιτωλοακαρνανίας Χριστίνα Σταρακά χόρεψε ζεϊμπέκικο και ο πρώην βουλευτής του νομού και επίσης δεινός χορευτής Δημήτρης Κωνσταντοπούλος την χειροκροτούσε δείχνοντας σε όλους πως δεν έχουν κάτι να χωρίσουν.

Εφημερίδα «Συνείδηση»