Σταρακά για το εργασιακό νομοσχέδιο: «Η κυβέρνηση του 13ωρου κάνει την ανασφάλεια καθεστώς στην εργασία»

«Η κυβέρνηση του 13ωρου κάνει την ανασφάλεια καθεστώς στην εργασία», ανέφερε στη Βουλή, η βουλευτής Αιτωλοακαρνανίας, Χριστίνα Σταρακά, παίρνοντας θέση για το εργασιακό νομοσχέδιο της 13ωρης εργασία.

Η ανακοίνωση:

Στην ολομέλεια της Βουλής, κατά τη συζήτηση του νομοσχεδίου του Υπουργείου Εργασίας με τίτλο «Δίκαιη Εργασία για Όλους: Απλοποίηση της Νομοθεσίας - Στήριξη στον Εργαζόμενο - Προστασία στην Πράξη - Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις», τοποθετήθηκε η Βουλευτής Αιτωλοακαρνανίας του ΠΑΣΟΚ – Κινήματος Αλλαγής Χριστίνα Σταρακά, ασκώντας σκληρή κριτική στην κυβέρνηση για την πολιτική της στον χώρο της εργασίας.

«Αν η κυβέρνηση πίστευε πραγματικά στη δίκαιη εργασία, δεν θα χρειαζόταν να τη γράψει στον τίτλο του νομοσχεδίου, θα τη βλέπαμε στις ζωές και στις τσέπες των ανθρώπων. Το μόνο που βλέπουν όμως οι εργαζόμενοι είναι φόβος, ανασφάλεια και δεύτερη δουλειά για να βγει ο μήνας», τόνισε η Βουλευτής.

Η κ. Σταρακά χαρακτήρισε το νομοσχέδιο εργοδοτικό μέχρι το μεδούλι, επισημαίνοντας ότι «η κυβέρνηση βαφτίζει την εξάντληση ευελιξία και παρουσιάζει την ασυδοσία ως προστασία».

Αναφερόμενη στην πραγματικότητα της αγοράς εργασίας, σημείωσε ότι οι Έλληνες εργάζονται περισσότερο από κάθε άλλον Ευρωπαίο, η χώρα είναι προτελευταία σε αγοραστική δύναμη, ενώ μόλις το 20% των εργαζομένων καλύπτεται από συλλογικές συμβάσεις. Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στην Αιτωλοακαρνανία, λέγοντας ότι πάνω από 13.000 οικογένειες ζουν με το Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα. «Αντιλαμβάνεστε το νούμερο αυτό; 55.000 με 60.000 συμπολίτες μας. Ο κόσμος δουλεύει στα χωράφια, στις αποθήκες, στα καταστήματα και κάνει δύο δουλειές για να σταθεί όρθιος. Και ο μισθός δεν φτάνει ούτε για τα βασικά. Αυτό δεν είναι πρόοδος, είναι τραύμα στην ψυχή της κοινωνίας» υπογράμμισε.

Η Χριστίνα Σταρακά μίλησε και για τη «νέα πανδημία της εποχής», την κατάθλιψη της ανασφάλειας, που γεννιέται μέσα στα ωράρια εξόντωσης και στις συνθήκες πίεσης ενώ στάθηκε και στα 148 θανατηφόρα εργατικά ατυχήματα του πρώτου οκταμήνου του 2025,σύμφωνα με έρευνα του ΟΣΕΤΕΕ, υπενθυμίζοντας ότι πίσω από κάθε αριθμό υπάρχουν άνθρωποι που δεν γύρισαν στο σπίτι τους.

Αναφορικά με το ζήτημα του 13ωρου, σημείωσε πως «την ώρα που η Ευρώπη συζητά για τετραήμερη εργασία και 32 ώρες, η Νέα Δημοκρατία μας γυρίζει στον 19ο αιώνα. Συγχαρητήρια στην κυβέρνηση που κέρδισε μια θέση στην ιστορία ως η κυβέρνηση του 13ωρου».

Τέλος, παρουσίασε τις προτάσεις του ΠΑΣΟΚ για την επαναφορά της αξιοπρέπειας στην εργασία:

Κατώτατος μισθός που θα καθορίζεται από τους κοινωνικούς εταίρους,

Πλήρης και εξάμηνη ισχύς των συλλογικών συμβάσεων,

Επαναφορά της μονομερούς προσφυγής στη διαιτησία.

«Δίκαιη εργασία δεν είναι το 13ωρο, δεν είναι η “εθελοντική” υπερωρία, δεν είναι το ρεπό που αποφασίζει το αφεντικό. Είναι το 8ωρο, η σύμβαση, η ασφάλεια και ο μσεβασμός, έννοιες που η ΝΔ έχει ξεχάσει. Το ΠΑΣΟΚ θα συνεχίσει να υπερασπίζεται τα δικαιώματα και την αξιοπρέπεια των εργαζομένων. Για να ξαναγίνει η ζωή ανθρώπινη και όχι ένα ρολόι που χτυπάει δεκατρείς φορές τη μέρα. Για να ξαναγίνει η εργασία, υπόθεση του λαού και όχι των λίγων», είπε χαρακτηριστικά η βουλευτής Αιτωλοακαρνανίας κλείνοντας την ομιλία της.

