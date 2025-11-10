Σταρακά: «Επείγουσα η ανάγκη θωράκισης της Αιτωλοακαρνανίας για τα ακραία καιρικά φαινόμενα»

«Επείγουσα η ανάγκη θωράκισης της Αιτωλοακαρνανίας απέναντι στα ακραία καιρικά φαινόμενα», τόνισε η βουλευτής Αιτωλοακαρνανίας, Χριστίνα Σταρακά, εκφράζοντας την ανησυχία της για τις εκτεταμένες ζημιές που προκάλεσε η πρόσφατη έντονη κακοκαιρία σε πολλές περιοχές του νομού.

Η ανακοίνωση:

Η βουλευτής Αιτωλοακαρνανίας του ΠΑΣΟΚ – Κινήματος Αλλαγής, Χριστίνα Σταρακά, εκφράζει τη βαθιά της ανησυχία για τις εκτεταμένες ζημιές που προκάλεσε η πρόσφατη έντονη κακοκαιρία σε πολλές περιοχές του νομού, ιδιαίτερα στη Βόνιτσα και το Μοναστηράκι του Δήμου Ακτίου-Βόνιτσας, αλλά και στο Στρογγυλοβούνι του Δήμου Ξηρομέρου, στην ευρύτερη περιοχή του Δήμου Αγρινίου (Καλύβια-Πλάτανος, Νεάπολη, Μεγάλη Χώρα) και στο Πεντάλοφο του Δήμου Ι.Π. Μεσολογγίου, όπου δρόμοι μετατράπηκαν σε χείμαρρους, κατοικίες πλημμύρισαν και υποδομές υπέστησαν σοβαρές φθορές.

Η κ. Σταρακά δήλωσε:

«Η Αιτωλοακαρνανία βιώνει για ακόμη μια φορά τις συνέπειες της κλιματικής κρίσης χωρίς την απαραίτητη προετοιμασία και αντιπλημμυρική προστασία. Δεν είναι η πρώτη φορά που οι πολίτες της περιοχής μας δοκιμάζονται. Πριν λίγες μόλις ημέρες, οι εικόνες από το πλημμυρισμένο Μεσολόγγι έκαναν τον γύρο της Ελλάδας. Τα τελευταία εικοσιτετράωρα είχαμε ξανά έντονες βροχοπτώσεις σε περιοχές του νομού, όπου σημειώθηκαν μεγάλες ζημιές σε αγροτικές καλλιέργειες, κτηνοτροφικές μονάδες, δρόμους και γεφύρια, ενώ πλημμύρισαν κατοικίες, υπόγεια, καταστράφηκαν οχήματα και κινδύνευσαν επιχειρήσεις. Στη Βόνιτσα μάλιστα οι κάτοικοι παραμένουν ακόμη χωρίς νερό.»

Η βουλευτής Αιτωλοακαρνανίας υπογράμμισε την ανάγκη άμεσης κινητοποίησης των αρμόδιων υπηρεσιών για την αποκατάσταση των ζημιών, καθώς και την εκπόνηση ολοκληρωμένου σχεδίου αντιπλημμυρικής προστασίας για την Αιτωλοακαρνανία:

«Δεν μπορεί κάθε δυνατή βροχή να σημαίνει και μια νέα καταστροφή. Χρειάζεται προληπτικός σχεδιασμός, συντονισμός όλων των εμπλεκομένων φορέων και αξιοποίηση των διαθέσιμων πόρων για την ενίσχυση των υποδομών μας. Είναι απαραίτητο να προχωρήσει άμεσα η καταγραφή και η αποκατάσταση των ζημιών και να στηριχθούν οι πληγέντες. Οι συμπολίτες μας χρειάζονται σιγουριά, ασφάλεια και προοπτική. Είναι υποχρέωση όλων μας να σταθούμε δίπλα τους με πράξεις. Για τα ζητήματα αυτά έχω ήδη καταθέσει σχετικές ερωτήσεις στη Βουλή και θα συνεχίσω, με τον θεσμικό μου ρόλο, να διεκδικώ τη θωράκιση της περιοχής μας, ώστε να μην κινδυνεύουν περιουσίες, υποδομές και πάνω απ’ όλα ανθρώπινες ζωές, κάθε φορά που εκδηλώνονται ακραία καιρικά φαινόμενα.»