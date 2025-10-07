Stand-Up Comedy Show με τον Jeremy στο Μικρό Θέατρο του Αγρινίου: Οι πιο «Ντεκαντάνς» στιγμές όσων ζούμε

«Ντεκαντάνς» είναι ο τίτλος της παράστασης (Stand-Up Comedy Show) που θα δώσει ο Jeremy στο Μικρό Θέατρο Αγρινίου την Κυριακή 12 Οκτωβρίου.

Μία παράσταση πιο ωμή και από μεσημεριανό ψαρά Σαμουράι που κάνει νηστεία. Μίαπαράσταση που δεν θα σε κάνει καλύτερο άνθρωπο. Αλλά χειρότερο. Ένας μονόλογος γεμάτος κοινωνική σάτιρα, με τις πιο ΝΤΕΚΑΝΤΑΝΣ στιγμές που συμβαίνουν γύρω μας.

Απο τις κουβέντες που δεν βγάζουν νόημα, μέχρι τα social media και την ΠΑΡΑΝΟΙΑ της καθημερινότητας.

Μετά από αμέτρητες viral στιγμές, παραστάσεις σε όλη την Ελλάδα και τουλάχιστον 9 βραβεία στις Κάννες, ο Jeremy προσγειώνεται στη σκηνή με μια παράσταση γεμάτη ρυθμό, γέλιο και σκέψεις που μάλλον έχεις κάνει κι εσύ!

Observational comedy, deadpan στιγμές, raw στιγμές, σκέτες στιγμές και δόσεις σουρεαλισμού εναλλάσσονται, δημιουργώντας ένα roller coaster που μοιάζει σαν να μπαίνεις σε ζαχαροπλαστείο για πάστα αλλά καταλήγεις να βλέπεις τελετή εξορκισμού. Τρώγοντας όμως μια πάστα.

Από τις διακρίσεις και το σεξ μέχρι το marketing, την ντροπή, το δημόσιο, την ενοικίαση σπιτιών, την επικοινωνία με τον κόσμο και πολλά άλλα, τίποτα δεν μένει στο απυρόβλητο.

Ποιος: Jeremy

Που: Μικρό Θέατρο - Κέντρου 26 Αγρίνιο

Πότε: Κυριακή 12 Οκτωβρίου

Ώρα: 21:00

Εισιτήρια:

https://www.more.com/.../tickets/theater/jeremy-ntekantans/

Τιμές εισιτηρίων:

Κανονικό - προπώληση

στην https://www.more.com/.../tickets/theater/jeremy-ntekantans/:

12 ευρώ

Φοιτητικό, Ανέργων, ΑΜΕΑ

στην https://www.more.com/.../tickets/theater/jeremy-ntekantans/

10 ευρώ

Ταμείο την ημέρα της παράστασης: 14 ευρώ.