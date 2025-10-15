Σταμνά Μεσολογγίου: Μικροί και μεγάλοι τίμησαν την τοπική ιστορία στην εκδήλωση «Ένα βιβλίο για τον τόπο μου»

Η Σταμνά Μεσολογγίου συγκέντρωσε μικρούς και μεγάλους που τίμησαν την τοπική ιστορία μέσα από την εκδήλωση «Ένα βιβλίο για τον τόπο μου», με ένα επιτυχημένο διήμερο δράσεων στο Δημοτικό Σχολείο.

Η ανακοίνωση:

Ένα εξαιρετικό διήμερο δράσεων είχαμε την τύχη να απολαύσουμε στη Σταμνά το Σαββατοκύριακο 11 και 12 Οκτώβρη, στο χώρο του Δημοτικού μας Σχολείου. Τίτλος της εκδήλωσης “Ένα βιβλίο για τον τόπο μου”. Το Ινστιτούτο Τοπικής Ιστορίας που εδρεύει στην Πάτρα, με τη συνεργασία του σχολείου, του Συλλόγου Γυναικών Σταμνάς “Η Αγία Αγάθη” και των μελών της Συντακτικής Επιτροπής του περιοδικού ‘Ωλενος”, επεκτείνοντας την πλούσια δράση του και στους γειτονικούς νομούς, παρουσίασε τα αποτελέσματα και τη σημασία της ανασκαφής που έγινε στη Σταμνά, κατά την περίοδο της χάραξης και κατασκευής της Ιονίας οδού.

Βασική ομιλήτρια η Αρχαιολόγος Δρ. Όλγα- Γιούλικα Χριστακοπούλου, η οποία συμμετείχε ενεργά σε όλη τη διάρκεια των ανασκαφών, ως νέα τότε αρχαιολόγος, αγάπησε την περιοχή και αγαπήθηκε από τους κατοίκους της. Συμπαραστάτρια και συνεργάτιδά της η Δρ. Γεωλογίας στο Παν/μιο Πατρών κα Ελένη Σιμώνη, με την εισήγησή της στο “Εργαστήρι Γνωστικής Χαρτογραφίας”. Οι δυο αυτές επιστήμονες επελέγησαν από το Πανεπιστήμιο του HARVARD ως υπότροφοι για το Ακαδημαϊκό έτος 2023-2024., για την εργασία-μελέτη τους για τα μοτίβα των αγγείων από την ανασκαφή της Σταμνάς (“Νεκρόπολη Σταμνάς”).

Ως τόπος πρωινής συνάντησης των επισκεπτών από την Πάτρα, τη Ναύπακτο και το Αγρίνιο και αφετηρίας των εκδηλώσεων το Σάββατο, ήταν η όμορφη Τουρλίδα στο Μεσολόγγι και στη συνέχεια η Αρχαία Πλευρώνα. Το μεσημέρι προσφέρθηκε γεύμα για τους συμμετέχοντες στη Σταμνά και ξεκίνησε η πρώτη δράση στο σχολείο, με ένα δίωρο “Εργαστήριο Συμβόλων και Αναπαραστάσεων”, όπου η κα Χριστακοπούλου, μέσα από τον διαδραστικό πίνακα, παρουσίασε στην 15μελή ομάδα σπουδαστών, αρχαιολόγων ή απλά φίλων της τοπικής ιστορίας, με λόγο κατανοητό και τεκμηριωμένο και με πλούσιο φωτογραφικό υλικό, την παγκόσμια σημασία των ευρημάτων της ανασκαφής των 800 και πλέον τάφων της Σταμνάς από την λεγόμενη εποχή του σιδήρου, δηλαδή από το 1.100 π.Χ μέχρι το 900 π.Χ. Τα μοναδικά σχέδια (μοτίβα) στα αγγεία, οι ταφικές συνήθειες των κατοίκων, τα όπλα, τα κτερίσματα, ακόμα και τα υφάσματα που βρέθηκαν, τοποθετούν σύμφωνα με τους ειδικούς τη Σταμνά στο επίκεντρο, με δεδομένο ότι πρόκειται για τους μοναδικούς στο είδος τους τάφους της εποχής του σιδήρου, σε όλη τη Μεσόγειο και την Ευρώπη.

Το απόγευμα της ίδιας μέρας, η παρουσίαση με τίτλο «Σταμνά. Από την Ανασκαφή στη μελέτη των μοτίβων των αγγείων» έγινε στη μεγάλη αίθουσα για τους κατοίκους της περιοχής, οι οποίοι εντυπωσιάστηκαν από τη σπουδαιότητα όσων κρύβει η γη του χωριού μας. Πριν αρχίσει η εισήγηση, η μαθητική χορωδία του σχολείου, με την καθοδήγηση της δασκάλας τους κυρίας Αγαθής Σιόλου, τραγούδησε το παραδοσιακό

“Στον Άδη θα κατέβω” (ταίριαζε θα λέγαμε εν μέρει και με το αντικείμενο της παρουσίασης) και κέρδισαν το χειροκρότημα του κοινού. Την παρουσίαση τίμησαν με την παρουσία τους, ο Καθηγητής Πνευμονολογίας του Παν/μίου Αθηνών κ. Δημοσθένης Μπούρος, ο Αντιδήμαρχος Ι.Π. Μεσολογγίου Γιάννης Κουτσοθόδωρος, ο εφημέριος τουχωριού π. Νικόλαος Τηλιγάδας, η Διευθύντρια του σχολείου και συνδιοργανώτρια κα Έρση Λιόκαυτου, η διευθύντρια του Νηπιαγωγείου κα Φρόσω Τσόλκα, η πρόεδρος του Συλλόγου Γυναικών Σταμνάς κα Γεωργία Κορδώση, ο Καπετάνιος του Πανηγυριού της Σταμνάς κ. Δημήτρης Σουλιώτης και ο συγγραφέας του χωριού και εκπαιδευτικός κ. Παναγιώτης Βάρρας.

Την Κυριακή το πρωί, οι μαθητές του σχολείου με την δασκάλα τους των Εικαστικών κα Αγαθή Σιόλου, καθώς και μερικοί από τους συμμετέχοντας στην εκδήλωση, με την καθοδήγηση της Αρχαιολόγου-Διδάκτορα Τμ. Γεωλογίας Παν. Πατρών κας Νικούλας Κουγιά, κατασκεύασαν όμορφα αγγεία και σκεύη από πηλό εμπνευσμένα από τις παραστάσεις των αγγείων της ανασκαφής. Σημειωτέον δε ότι τους χώρους του σχολείου κοσμούσαν ζωγραφικές εργασίες των μαθητών, επίσης εμπνευσμένες από τα αγγεία. Το μεσημέρι της ίδιας μέρας έγινε μια ωραία συζήτηση για την τοπική ιστορία και τον τρόπο συγγραφής ενός βιβλίου.

Τα μέλη της Συντακτικής Επιτροπής του τοπικού περιοδικού Ώλενος (κυκλοφόρησε την 20ετία 1993-2013 φτάνοντας τα 100 τεύχη), Γιώργος Σταμούλης, Παναγιώτης Βάρρας και Κώστας Τσόλκας , μίλησαν για την πολυετή εμπειρία τους και την γνώση που απέκτησαν από αυτή τη δραστηριότητα, μέσω της οποίας καταγράφτηκε ένα μεγάλο μέρος της τοπικής και όχι μόνο ιστορίας. Στη συνέχεια ο Παναγιώτης Βάρρας, παρουσίασε στους συμμετέχοντες τέσσερα από τα ιστορικά βιβλία του, αποτέλεσμα πολυετούς και επίπονης μελέτης. “ΣΤΑΜΝΑ Αιώνων Πέρασμα” (Ιστορική καταγραφή σε 500 σελίδες της περιοχής από τα Μυκηναϊκά μέχρι τα νεώτερα χρόνια), “Το πέταγμα του Σταυραετού” (Η ζωή και η δράση του Καπετάνιου της Επανάστασης του ‘21 Γρηγόρη Λιακατά), “Μέρες του μαύρου σύννεφου” (το ιστορικό γεγονός της καταστροφής της Σταμνάς στα Ορλωφικά) και “Ένα κόκκινο τριαντάφυλλο” (για την αντιστασιακή πράξη του σαμποτάζ του τρένου στη Σταμνά το 1944).

Τοποθετήθηκαν επίσης η Πρόεδρος του Συλλόγου Γυναικών κα Κορδώση για τις δράσεις του συλλόγου και ο Καπετάνιος του Πανηγυριού κ. Σουλιώτης για τη σημασία του Πανηγυριού στη ζωή των κατοίκων από γενιά σε γενιά. Ακολούθησε συζήτηση και παρουσίαση φωτογραφικού αρχείου από το χωριό με την επιμέλεια του Κώστα Τσόλκα.

Στη συνέχεια ο δήμος Μεσολογγίου παρέθεσε γεύμα σε μπουφέ στο χώρο του σχολείου. Πριν ολοκληρωθεί το διήμερο, έγινε η αξιολόγηση των εργασιών από την υπεύθυνη των εργαστηρίων κα Σιμώνη, προσφέρθηκαν γλυκά από τον Σύλλογο Γυναικών και στους επισκέπτες-συμμετέχοντες αναμνηστικά καλαίσθητα μπουκαλάκια με λάδι Σταμνάς, συσκευασμένα και διακοσμημένα από το ζεύγος Γερασιμούλα και Παναγιώτη Βάρρα.

Ολοκληρώνοντας αυτή την πρωτότυπη και με τεράστιο ενδιαφέρον για το χωριό μας διήμερη εκδήλωση, που με επιτυχία διοργάνωσε το Ινστιτούτο Τοπικής Ιστορία Πατρών και οι τοπικοί φορείς του χωριού μας, αποχωρήσαμε όλοι με ένα αίσθημα μεγάλης ικανοποίησης και υπερηφάνειας, για το γεγονός ότι η Σταμνά που τόσο αγαπάμε και πονάμε, κατακτά σιγά σιγά τη θέση που της αξίζει στον παγκόσμιο χάρτη της ιστορίας.

Το σεμινάριο θα έχει και συνέχεια, αφού οι συμμετέχοντες σε τρεις ομάδες εργασίας, θα συνεργαστούν διαδικτυακά, ενώ στις 19 Νοέμβρη 2025, στην κεντρική εκδήλωση που θα γίνει στην Πάτρα στην Αγορά Αργύρη, με τίτλο “Η Αρχιτεκτονική και η Τέχνη ως Τοπική Ιστορία”, θα ολοκληρωθεί και στο χώρο αυτό θα λειτουργήσει και έκθεση βιβλίου τοπικής ιστορίας.

Ευχαριστούμε το Ινστιτούτο Τοπικής Ιστορίας και τον Πρόεδρό του κ. Κώστα Παπαγιαννόπουλο, την κα Ελένη Σιμώνη, την κα Νικούλα Κουγιά, τη διευθύντρια του σχολείου κα Λιόκαυτου για την άψογη φιλοξενία και συνδιοργάνωση, το Σύλλογο Γυναικών Σταμνάς και την Πρόεδρό του κα Κορδώση, τους μαθητές του σχολείου μας και τη δασκάλα τους κα Σιόλου, τους συμμετέχοντες σπουδαστές και φίλους της ιστορίας, το Δήμο Μεσολογγίου για το γεύμα, καθώς επίσης και όλους όσους κατοίκους του χωριού παραβρέθηκαν αυτό το διήμερο στην εκδήλωση. Στη μικρή ανταλλαγή αναμνηστικών εκδόσεων, το Ινστιτούτο μας πρόσφερε το Λεύκωμα «Το Παναχαϊκό όρος» (εκδόσεις Έγχρωμον, 2007) και εμείς μια σειρά συλλεκτικών τευχών του περιοδικού μας.

Κυρίως όμως και για άλλη μια φορά να ευχαριστήσουμε την Δρ. Αρχαιολογίας κα Γιούλικα Χριστακοπούλου, για την πολυετή παρουσία και δράση της στο ανασκαφικό και ιστορικό γίγνεσθαι της περιοχής μας, για τα αισθήματα αγάπης που έχει για τη Σταμνά, για όσα έχει προσφέρει από τη θέση της και για όλα εκείνα που περιμένουμε από αυτή στο μέλλον, μέσα από τα υπό έκδοση βιβλία της, τα οποία είναι βέβαιο ότι θα τύχουν αποδοχής και αναγνώρισης από την παγκόσμια επιστημονική κοινότητα και θα εδραιώσουν τη Σταμνά στη θέση που της αξίζει, κάνοντάς την αυτό πού χαριτολογώντας είχε πει κάποτε η αείμνηστη συγγραφέας Αγγελική Βαρελλά, “Πολιτιστική Πρωτεύουσα”! Στο επανιδείν!

Κώστας Τσόλκας

Μέλος Συντακτικής Επιτροπής

του περιοδικού της Σταμνάς «Ώλενος»